華埠今年春節舞獅和春宴全取消

波士頓警局A-1分局局長Robert Ciccolo期待疫情後幫助華埠復甦。(截圖自網絡會議)

波士頓警局A-1分局局長Robert Ciccolo近日在華埠 治安月會中表示，司徒麗英公園(Mary Soo Hoo Park)已安好監控攝像頭且已見成效。計畫近期在華埠新開火鍋店、奶茶店和音樂錄音室的多位代表到會匯報，尋求社區支持。

中華公所主席鄭慧民報告，今年華埠不會舉辦新春慶祝或舞獅活動，也不會舉辦春宴。

警長Steve Moy說，在監控錄像、假日和雪天的共同作用下，公園已看到積極變化。警方也在積極協助解決華埠生意業主對於遊民和毒品使用的擔憂。

他提醒，近期居民應警惕有關疫苗 和疫情 援助金相關的詐騙。政府不會以任何方式向民眾要錢，相關電話、短訊和郵件都不要回應；不要相信有人可幫助提前打疫苗等「好事」。

Steve Moy報告三起華埠餐館遭盜竊事件，分別發生在12月12日、15日和21日，都是餐館關閉後，有人闖入，拿走收銀機現金。他提醒餐廳業主離開前將收銀箱清空且打開，讓試圖闖入者可從窗戶就看到無錢可偷。

熊貓火鍋(Panda Hotpot)代表在會上談及，計畫在前「京川餐廳」所在處開火鍋店，現正申請將另一家華埠餐廳酒牌轉到該店。此火鍋店計畫開門後上午11時至次日凌晨3時營業。會上多位代表及Steve Moy表達疫情後對開店太晚的擔憂。

台灣老虎堂奶茶計畫在波士頓華埠開分店，將接手Yen美容店舊址，開店後僅提供外賣，無座位，不提供其他食品。被問及垃圾處理，店代表計畫貼告示勸阻亂扔垃圾，還會在店外設垃圾桶。

Limelight Stage&Studio和香港小食的東主計畫在必珠街23號開設KBOSS卡拉OK錄音室。新店所在樓已廢棄多年，市府和樓主計畫重新開發。該錄音室將使用兩層樓，共10個房間，顧客可練唱歌和錄音。店內不提供食品或酒品。在華埠成長的店主希望幫助想成為音樂人的年輕人在此錄音，將聘用本地員工，教他們使用音樂器械；還可能開辦音樂班聘老師教學。