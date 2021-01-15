波士頓公校對話亞裔教育聯盟

在波士頓市議員費連(Ed Flynn)的組織下，波士頓公校(BPS)校監及代表近日在網絡座談會與亞裔 家長及麻州亞裔教育 者聯盟(MAAEA)代表對話，探討BPS協助亞裔生發展的短期和長期目標。

一位華裔家長代表對BPS提出多點建議，包括希望為說中文的學生配備輔助的亞裔老師；嚴肅對待英語水平考核報告，為需要者提供雙語輔助；在BPS會議和其他交流中，為家長提供高質量翻譯；要求昆士中學提供雙語特殊教育小班；希望BPS根據規定為特殊需求學生配備相應服務和支持而非調去其他學校；建議在考試學校工作組中增加代表性；如BPS計畫制定長遠考試學校入學政策，工作組中應包含即將要報名考試學校的學生代表、3-5年級移民家長及特殊教育需求家長代表。

另一位任職10年的BPS越南 裔老師發言稱，亞裔是個多元化群體，需求和文化等各方面不同，需要真正理解和知曉這一點才能做到平等對待。她建議BPS聘用全職越南語翻譯；所有語言翻譯都需掌握教育相關專業詞彙；與學生家庭溝通不僅使用電子郵件等，也應郵寄信件等不同溝通方式來確保有效溝通；傾聽家長的聲音和擔憂。

麻州亞裔教育聯盟代表李宇心說，BPS與該聯盟共同商量後設立了數個短期和長期目標。短期目標包括，社區參與BPS決定進程，成立亞裔相關人士團體與BPS定期會面交流；使用種族平等工具進行相關發展和培訓；聘用優質粵語、普通話和越南語口頭和書面翻譯與家庭聯絡；資金投入與亞裔相關的職員聘用、培訓和少數裔研究結果的有效實踐等；收集和分析BPS亞裔學生的背景信息和數據，了解亞裔生需求。

長期目標有，族裔平等相關的發展和培訓，如培訓較之關於及領導層關於亞裔的背景歷史和需求，以及關注亞裔生的社會情緒需求、解決反亞裔或歧視問題；亞裔家庭和學生能夠真正參與到對其或產生影響的政策決定進程中；教職員工組成能夠從語言和文化上對應學生的組成；全面資助亞裔和族裔研究，開放亞裔問題、歷史和社區相關資源；關注學生社會情緒健康和幸福感；與學生家庭進行公開、透明和符合其文化傳統的溝通；對亞裔社區需求進行分析等。

BPS代表稱，上述提議與早前其他亞裔代表所提出的很多建議都吻合，BPS不僅一直在評估各項措施的有效性，同時也在開發計畫來重新規畫英語學習項目。