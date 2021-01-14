回憶點點滴滴上心頭…偉殊最後市情咨文 感性告別波士頓

波士頓市長偉殊發表離職前的最後一個市情咨文。(截圖自市情咨文直播)

即將赴華府接任勞工部長的波士頓 市長偉殊12日晚發表離職前最後一個市情咨文，一度哽咽地說，波士頓不僅是我的家鄉，更是我心之所在。

通過電視和網路向民眾發表20分鐘市情咨文，偉殊一度情緒激動，回憶自己走出酗酒的經歷，父母移民 過程，以及工會背景。他說，是波士頓接納了他的移民父母，給他第二次機會。作為市長，他與市民一起爭取婚姻平權、移民權益、上癮治療、司法公平改革，教育投資和高質量工作崗位等。談到被任命勞工部長，偉殊說已開始與市議會主席交接市長工作，上任後會確保成為波士頓及全美城市最好的聯邦夥伴。

回顧去年諸多挑戰，他說，如果說2020 是「艱難」的一年，2021將是「療傷的一年」。偉殊說，「沒有任何一個城市比波士頓更有能力迎接這個時刻。」

提及去年6月宣布種族主義是波士頓的公共衛生危機，現在波城有新的全國示範警察監督和問責模式，推動建立獨立警察監督機構，民間審查委員會的警務改革。

1000多名波士頓新冠患者死亡，他特別向其中三位一線人員者致敬。談及疫情 期間，在非裔、拉丁裔及移民社區，因健康，住房和工作機會的不平等造成更多的病例和失業。他說，下一步首要工作是公立學校學校學生重返校園。

談波士頓市疫情的應對，偉殊稱小企業主是 「經濟的靈魂」。偉殊說，疫情期間波市向民眾提供600多萬份餐點，向學生提供4萬台筆記本電腦，向1000多個家庭提供租金券。波士頓韌性基金（Boston Resiliency Fund）為受疫情影響最大的企業和個人提供了3000萬元。

偉殊還說，波士頓必須繼續為每個人建造房屋，波市即將成為美國第一個要求房地產開發商分析其項目可負擔性影響的城市。

他說，充滿掙扎的2020「也是波市最好的一年」，波士頓連續7年獲最高的AAA債券評級；紐約時報刊登的一項研究顯示波士頓是全美疫情恢復準備得最好的城市。