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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

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麻州啟動急救人員疫苗接種 吉列球場列超級接種點

記者劉晨懿之╱波士頓報導
Norwood鎮警局長William Brooks在麻州開放急救人員接種疫苗首日打Moderna預防針。(歐新社)
Norwood鎮警局長William Brooks在麻州開放急救人員接種疫苗首日打Moderna預防針。(歐新社)

麻州本周起開始為急救人員(first responders)注射新冠疫苗。州長貝克12日宣布，選定新英格蘭愛國者隊主球場吉列體育場(Gillette Stadium)為麻州首個超級接種點，未來或可每天為逾5000人接種新冠疫苗。

貝克說，麻州有超過4.5萬名警察、消防員、醫療急救人員有資格接種疫苗；此批疫苗接種將分三種方式。有適當疫苗儲存設備及至少200劑疫苗需求的合格機構，如救護車公司，可申請現場注射疫苗。全州開放的60個疫苗接種點，本周開始接受預約。四個區域性的超級疫苗接種點本月會全面啟動。

吉列體育場超級疫苗接種點將於14日為工作人員注射疫苗，下周一開始向警消和急救人員開放；開始時每天能為300人接種，隨後擴大到5000個，隨時間推移可能會進一步擴大規模。

他說，超級疫苗接種點設立是為了在聯邦加緊實施疫苗分發計畫時，讓麻州迅速增加能夠安全注射疫苗人數。這些超級疫苗接種點日後將向所有符合資格者開放。

麻州正分階段接種疫苗，從一線醫護人員和長期護理機構人員開始，11日已擴大到在全州119個地點為急救人員接種疫苗。

貝克承認，疫苗發放一直不順，其中一個問題是缺乏信息，州府無法從聯邦得知疫苗供應情況，無法根據信息作出相應計畫。他說，最不願做的是開闢一堆注射站點，很多人等在那，但沒有疫苗可注射。不過，相信隨著疫苗製造加速，會更了解分配情況。

聯邦政府12日建議給65歲以上者注射疫苗，以加速疫苗分發。貝克稱，州級諮詢小組正研究此建議，他將等待研究結果後決定。

麻州州府選定吉列體育場(Gillette Stadium)為麻州首個超級接種點。...
麻州州府選定吉列體育場(Gillette Stadium)為麻州首個超級接種點。(取自吉列體育場臉書)

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