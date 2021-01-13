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散布選舉欺詐言論 共和黨眾議員史凡妮克遭哈佛政府學院除名

記者唐嘉麗／波士頓報導
紐約共和黨籍聯邦眾議員Elise Stefanik(前)6日在華府暴民事件後，在眾院發表無根據的選舉欺詐言論，被哈佛大學政治學會高級諮詢委員會除名。(美聯社)
紐約共和黨籍聯邦眾議員Elise Stefanik(前)6日在華府暴民事件後，在眾院發表無根據的選舉欺詐言論，被哈佛大學政治學會高級諮詢委員會除名。(美聯社)

哈佛大學甘迺迪政府學院12日將紐約共和黨籍聯邦眾議員史凡妮克(Elise Stefanik)自該學院政治學會高級諮詢委員會中除名，理由是她對11月總統選舉中毫無根據的選民欺詐評論。

史凡妮克2006年畢業於哈佛，就學期間就是學生領袖；作為川普支持者；上周三，在暴民攻進國會大廈之後，她在國會發言時雖譴責暴力與破壞，仍稱11月選舉有舞弊欺詐，賓州最高法院和州務卿違憲改寫選舉法；喬治亞州州務卿違憲破壞缺席選票的簽名匹配(signature matching)，以及威斯康辛和密西根州的選舉有問題等；她在4日公開聲明要在國會認證會中否決選舉人投票結果，以「確保美國民主程序」。

院長埃爾曼多夫(Douglas W. Elmendorf)發布在甘迺迪學院官網上的聲明中指出，在聽取學生和校友意見，進行諮詢、閱讀公開材料後，要求史凡妮克退出委員會。他說，感謝她長期以來的奉獻精神，除名決定無關政治黨派、意識形態或投票選擇，主因是她公開發表沒有任何根據的11月大選相關言論，以及她對有關選舉的法院行動的不正確公開聲明。

史凡妮克發聲明回應，加入被美國各大學抵制、抗議和除名的領導人長名單是個榮譽；甘迺迪學院的決定將繼續侵蝕思想和公共話語多元化，和學生經歷。她批評哈佛象牙塔向不寬容的自由主義觀點單一文化邁進，蔑視嘲諷美國民眾，並將向學生灌輸壓制保守觀點的恐懼文化。她說，自己將繼續倡導言論自由權。

哈佛學生報Crimson 12日社論嚴厲譴責史凡妮克與另兩位與哈佛校友聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和眾議員馬斯特(Brian Mast)，以無根據的陰謀論破壞美國民眾對選舉的信心，他們不顧道德一味追求政治影響力的做法，是哈佛可能遇到的最糟情況，最不可取的哈佛人形象。

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