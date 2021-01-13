波士頓學院華裔教授宗家洸 44歲新冠併發症去世

波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

波士頓 學院官方新聞網近日發文悼念1月5日因新冠肺炎併發症去世的該校化學系副教授宗家洸；享年44歲、來自台灣的宗家洸所從事的奈米技術研究為解決世界能源危機和抗擊癌症 提供了潛在途徑。

據該文，宗家洸2010年加入波士頓學院，研究項目結合化學、奈米技術和材料科學，專注於能量轉換的光催化材料和能源合成反應的多相催化劑研究，進一步推進高性能奈米催化劑開發，為解決全球能源短缺尋找潛在解決方案。

宗家洸在國立中山大學獲得學士學位，聖塔芭芭拉加州大學 獲博士學位。加入波士頓學院前，曾在柏克萊加州大學擔任博士研究員和本科生研究實習生導師，還曾任上海科技大學物質學院系統材料部主任。

波士頓學院化學系同事對宗家洸在研究方面的成就、作為老師和導師的貢獻，與同仁關係都給予高度讚賞。

化學系系主任王敦偉向校報形容宗家洸「不僅是位富有成就的科學家，還是位優秀老師，富有同情心的顧問，及善良慷慨的同事。他對科學和教育的熱情一直將繼續激勵所有人。我們將永遠懷念他。」

該悼念文詳細介紹宗家洸的多項研究成就，包括參與開發一種串聯催化系統，可有效將二氧化碳轉化為甲醇，此方法如應用於其他串聯催化過程，可有效獲得替代燃料、商品化學品和有價值的醫藥產品。

宗家洸還參與開發一種奈米級化學鍵籠，可作為一種「智能」藥物輸送機制，對抗癌症和其他疾病。另外，他及其實驗室還在控制典型頑固催化方法方面取得突破。

除了研究，宗家洸還致力培養大學生和青少年的科學熱情。2016年他曾帶領大學生團隊參加在華府舉辦的全國最大型科學展會-美國科學與工程節/博覽會/書展（USA Science & Engineering Festival, Expo and Book Fair），向數十位K-12年級學生展示科學世界。他當時說，希望能幫助這些學生建立喜愛科學的動力。