女兒指認華府集會涉暴 媽丟了飯碗

18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(取自推特)

一名麻州大學紀念醫院員工特瑞莎•杜克( Therese Duke) 上周去華府 參加集會，被人拍到被一名非裔 女子揮拳打傷的影片；女兒在社媒中認出是母親後，轉發影片並貼文「媽媽，是妳嗎？」；除指認母親，她還公布她和在場的舅舅和舅母的名字；該貼文在網上被瘋傳，引起杜克工作單位調查和譴責，杜克丟了工作。

杜克的女兒何蓮娜在社媒中看到母親5日在華府自由廣場上被人拍下被打傷和流血的影片，她7日在推特上轉發影片時，貼文說「嗨， 媽媽，還記得妳告訴我不要參加『黑人的命也是命』(BLM)抗議活動，因為會有暴力的話嗎？.... 這是妳嗎？」

在不同角度拍攝的影片中，可看到群眾在自由廣場上對峙叫囂，一名穿著像是警察制服、目光盯著手機 的非裔女子被一群川粉圍繞，兩名白人女子不停近身騷擾，對她叫喊；當杜克疑似伸手去搶手機時，被暴怒的非裔女子打了一拳，臉部流血。

18的何蓮娜告訴BuzzFeed新聞網，看到母親在那場糾紛中的角色，決定讓她曝光。她在7日推文說「我是因為不同觀點、參加BLM活動、關心自身見聞遭遇而被家裡趕出好幾次的自由派女同志」。

在周二衝突事件後，非裔女子面臨刑事控訴，她在 GoFundMe中訴說事件發生經過，並要求公眾協助籌集法律費用。她說，自己被一群挺川急進分子包圍，十分恐懼自己有生命危險；有支廣傳的影片，讓自己看起來很暴力；實際情況是，她被人推擠，有人試圖搶她的手機和鑰匙、叫罵種族歧視語言、拉她的口罩；她說，自己多次要求他們保持社交離者被拒絕，在攻擊下才出手自衛。周六設置的網頁訂籌款目標為7.5萬元，至周一上午已籌到6.9萬元。

麻州大學紀念醫院上周五譴責周三華府暴徒行動，表示要調查員工赴華府參與暴力行動情形；不久後，向媒體證實杜克已不在該醫院工作。