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青少年免費葫蘆絲班 郭雅志執教網課

https://youtu.be/Fgm0bxPzwW8
文協華心藝術學校獲匿名贊助者捐款開設免費葫蘆班，邀請知名管樂家郭雅志任教。(文協海報)
文協華心藝術學校獲匿名贊助者捐款開設免費葫蘆班，邀請知名管樂家郭雅志任教。(文協海報)

影音來源：華心藝校提供

波士頓訊】葫蘆絲音色優美，簡單易學。有位愛好音樂人士慷慨資助在大波士頓中華文化協會華心藝術學校開設為期12周的青少年葫蘆絲班，特邀郭雅志執教網上授課。郭雅志是國際聞名的管笛演奏家，他發明的多音葫蘆絲音域寬表現力強，難得因疫情得以抽空授課。

文協表示，葫蘆絲網課將於2月3日至4月12日，共12 堂、每周三下午4時至5時30分上課；限12人，歡迎6至15歲青少年從速報名，將按照報名先後順序錄取，額滿為止。參加學員可獲得一隻免費的多音葫蘆絲，需繳訂金70元，課程結束後全數退還，但退款不適用於缺席兩次以上的學員。

報名者請將學生及家長名姓名、地址、電郵、電話，和學生年齡等資料寄至：[email protected]， 訂金支票70元可付給： Huaxin School of Arts，郵寄至：Huaxin School of Arts, GBCCA, 437 Cherry Street, Newton, MA 02465。 聯絡可洽：617-906-1443

波士頓 支票 疫情

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