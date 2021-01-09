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麻州要遠距工作者繳稅 新罕州提告獲14州力挺

記者劉晨懿之／綜合報導
對公司與居住地不同州的遠距上班族該繳哪州州稅意見不同，新罕州要告麻州。(美聯社)
對公司與居住地不同州的遠距上班族該繳哪州州稅意見不同，新罕州要告麻州。(美聯社)

麻州在3月10日發布緊急命令要求平日在麻州工作者，如因疫情原因改為在家工作，需繼續交麻州所得稅，但新罕布夏州就此規定將麻州告上最高法院，當前有14個州支持新罕布夏州，呼籲最高法院受理。

據新罕布州 Union Leader日報報導，另還有18個組織支持新罕布夏州提告，其中大多是自由市場和保守派智庫，這些組織在近日向最高法院提交了支持文件。

新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)說，麻州目前立場跟自身「沒有代表權就不能收稅」的號召相去甚遠，也似乎忘記這一口號起源於麻州。

在大流行前，為麻州公司工作的新罕布夏州居民根據他們在該州工作的天數繳納所得稅；據蘇努努辦公室，麻州已經無限期延長遠程工作者需納稅的命令。

今年2月，新罕布夏州就業保障部報告稱，近10萬該州居民到麻州通勤工作，2020年如何繳所得稅影響甚大。

10月19日，新罕布夏州檢察長麥克唐納（Gordon MacDonald）向最高法院提出審理此案的請求，邁出挑戰該稅的第一步。

麻州檢察長希莉（Maura Healey）表示，麻州並沒有傷害新罕布夏州，任何法院的挑戰都應該由新罕布夏州居民個人提出，而不是州政府。她還表示，稅收變化只是暫時的。

新罕布夏州堅持認為，麻州的稅收會阻礙其招募居民和企業。該州在法律文件中寫道，簡而言之，麻州通過違憲手段瞄準新罕布夏州主權身份的定義特徵。

在新罕布夏州提交回應的同一天，新澤西州、康州、夏威夷州和愛荷華州提交了一份法庭文件，敦促最高法院受理此案，其他支持州還包括德州、路易斯安納和猶他州等。該訴狀稱，還有五個州也計畫對在家工作的非居民徵稅，包括阿肯色州、特拉華州、內布拉斯加州、紐約州和賓州。

支持新罕布夏的各州指出，州府需向在雇主所在州繳稅的遠程辦公人員发放稅務抵扣。法律文件中提到，如果另一個州對非居民征收不允許的稅，那麽母州就要付出代價。

支持組織包括全國納稅人聯盟基金會(National Taxpayers Union Foundation)、Buckeye研究所、Cato研究所、自由經濟中心( Center for a Free Economy)和Goldwater研究所等。

麻州 新罕布夏州 新澤西州

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