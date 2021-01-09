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麻州聯邦檢察官硬起來！ 將起訴國會暴力者

記者劉晨懿之／綜合報導
麻州大學紀念醫療中心發聲明計畫調查其員工是否參與國會大廈暴力事件。(取自麻州大學紀念醫療中心推特)
麻州大學紀念醫療中心發聲明計畫調查其員工是否參與國會大廈暴力事件。(取自麻州大學紀念醫療中心推特)

麻州聯邦檢察官萊林(Andrew E. Lelling)7日表示，任何參與華府國會大廈暴力事件者，都將面臨其辦公室的刑事指控。麻州大學紀念醫療中心(UMass Memorial Medical Health Care)成為麻州首家承認或有員工參與該事件，計畫展開調查的機構。

萊林在一份聲明中說，華府事件令人震驚，和平示威變成暴力，即為犯罪。憲法保護的是言論自由和集會自由的權利，不保護對政府機構的暴力攻擊。

萊林說，「左右派 」的美國人必須重新學習言論自由和暴力攻擊之間的區別。他稱「任何從麻州前往華府，參與此類犯罪的人都將在麻州地區受到起訴」，萊林沒有具體說明這些人可能面臨哪些指控。

另外，麻州大學紀念醫療中心正試圖確定其員工6日是否參與國會大廈及其他相關暴力事件。

這家非營利組織8日發表簡短聲明，並推文指出，已經意識到一名或多名員工可能參與國會大廈暴力事件。 如果屬實，除強烈譴責這種行為，並已啟動調查。

據波士頓環球報，根據華府警局和法庭紀錄，闖入國會大廈及其相關事件共逮捕逾85人，截止於8日下午，公開身份被捕者中只有一人與麻州有關。

華府警方稱，麻州Pittsfield鎮居民羅斯（David L. Ross）6日被控「非法闖入」國會大廈區域，以及違反華府市長頒布的宵禁令。目前暫不清楚，羅斯是否是強行闖入國會大廈者之一，還是當時在周圍地區。警方報告只是指出，6日晚7時15分他因違反宵禁被捕。

33歲的羅斯7日在華府地區法院出庭，否認控罪。

另一名新罕布夏州的61歲男子Thomas R. Gallagher 6日也被逮捕，被控非法闖入。

麻州 華府 宵禁

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