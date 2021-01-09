麻州聯邦檢察官硬起來！ 將起訴國會暴力者
麻州聯邦檢察官萊林(Andrew E. Lelling)7日表示，任何參與華府國會大廈暴力事件者，都將面臨其辦公室的刑事指控。麻州大學紀念醫療中心(UMass Memorial Medical Health Care)成為麻州首家承認或有員工參與該事件，計畫展開調查的機構。
萊林在一份聲明中說，華府事件令人震驚，和平示威變成暴力，即為犯罪。憲法保護的是言論自由和集會自由的權利，不保護對政府機構的暴力攻擊。
萊林說，「左右派 」的美國人必須重新學習言論自由和暴力攻擊之間的區別。他稱「任何從麻州前往華府，參與此類犯罪的人都將在麻州地區受到起訴」，萊林沒有具體說明這些人可能面臨哪些指控。
另外，麻州大學紀念醫療中心正試圖確定其員工6日是否參與國會大廈及其他相關暴力事件。
這家非營利組織8日發表簡短聲明，並推文指出，已經意識到一名或多名員工可能參與國會大廈暴力事件。 如果屬實，除強烈譴責這種行為，並已啟動調查。
據波士頓環球報，根據華府警局和法庭紀錄，闖入國會大廈及其相關事件共逮捕逾85人，截止於8日下午，公開身份被捕者中只有一人與麻州有關。
華府警方稱，麻州Pittsfield鎮居民羅斯（David L. Ross）6日被控「非法闖入」國會大廈區域，以及違反華府市長頒布的宵禁令。目前暫不清楚，羅斯是否是強行闖入國會大廈者之一，還是當時在周圍地區。警方報告只是指出，6日晚7時15分他因違反宵禁被捕。
33歲的羅斯7日在華府地區法院出庭，否認控罪。
另一名新罕布夏州的61歲男子Thomas R. Gallagher 6日也被逮捕，被控非法闖入。
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