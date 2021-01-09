麻州高校開始注射疫苗 波士頓東北大學已半數接種

波士頓東北大學(NEU)成為全國首批開始為工作人員注射新冠疫苗 的高校之一。該校官員稱，麻州 發放約200劑Moderna疫苗給該校，截止1月5日半數已完成注射。

麻州州府將疫苗發放給高校，以便其為符合第一批注射疫苗者接種，其中包括醫護工作者。

校方人員表示，根據供應情況，學校將陸續獲得更多輝瑞公司和Moderna公司的新冠疫苗，希望未來學校能夠每天至少注射1000支疫苗。

安城麻州大學(UMassAmherst)7日也公布，將從下周開始，為前線人員以及大學衛生工作人員建立疫苗站(vaccine clinic)。

該校網站指出，根據州府規定，有資格接種疫苗的個人包括警察 、消防和緊急醫療服務專業人員，他們需要出示專業身份證件或執照，以確認身份。符合資格者可提前在網上預約，並到安城麻州大學接受疫苗。

疫苗門診也對符合條件的學院醫護人員開放，其中包括直接接觸和面診新冠患者的臨床和非臨床醫護人員。學院醫護人員需攜帶身份證件。符合條件者如需預約，可上網sforce.co/2MAmGc2。