2020最大外移州 麻州列第八

據搬家資料，麻州2020年遷出多於移入，在全美最大外移州中名列第八。(記者唐嘉麗／攝影)

全國性搬家公司United Van Lines最近公布2020年搬家進出各州的資料，麻州 名列「最大外移州」(Most Moved From States )第八名；據資料顯示，2020年中麻州搬進和遷離的比例是43.4%和56.6，公司遷移中，57%是搬離麻州。

全美各州排名中，最大遷出州榜首是新澤西，其次是紐約、伊利諾、康州和加州。第六至第十名依次為：堪薩斯、北達科達、麻州、俄亥俄和馬里蘭。

去年十大遷入州依次為：愛達荷、南卡洛萊納、奧瑞岡、南達科達、亞利桑納、北卡洛萊納、田納西、阿拉巴馬、佛羅里達、阿肯色。

研究指出，新冠病毒大流行是許多人遷居的重要因素，去年初疫情嚴重的東北地區持續出現遷出多於搬入的現象，所有搬遷中，六成以上是外移。但新英格蘭 六州的情況各異，基本上，生活成本高的麻州和康州，移出多於遷入；緬因、新罕布夏、羅德島、佛蒙特州 則是遷入多於搬出；其中佛蒙特州搬進(76.6%)和遷出(23.4%)比率差距最大。

據2020年麻州搬家資料，主要搬家的原因和搬入、遷出的比例分別是：因退休搬進(12.02%)、遷出(24.24%)麻州；為建康搬來(6.01%)、遷出(4.92%)麻州；為家庭搬進(30.6%)、遷離(24.24%)；因「生活方式」(lifestyle)住進(10.38%)和搬出(19.7%)麻州；因工作遷入(40.44%)和搬出(35.23%)。

若分析移動人口的年齡分布，45歲至64歲之間、搬進搬出者的比率相當；18-34歲年齡層移入者(19.43%)的比率高於移出者(13.28%)；35-44歲的遷入(13.71%)比率少於遷出(16.80%)；65歲以上族群也是搬出(30.47%)多於搬進者(27.43%)。

2020年初的人口普查發現，新英格蘭大部分地區人口減少，但新罕布夏州的人口增加。