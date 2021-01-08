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最佳尋職地 佛蒙特州南伯靈頓排第一

記者唐嘉麗／波士頓報導
佛蒙特州南伯靈頓市在2021年全美最佳尋職地點排名第一，圖為位於該市的Shelburne Farms。(記者唐嘉麗／攝影)
佛蒙特州南伯靈頓市在2021年全美最佳尋職地點排名第一，圖為位於該市的Shelburne Farms。(記者唐嘉麗／攝影)

財務網站WalletHub公布最新「2021年美國最佳尋職地點」( best places to look for a job )研究報告，佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington)名列第一，新英格蘭地區排名在前的還有名列11的緬因州波特蘭、排名14的新罕布夏州納施華(Nashua )。

該報告稱，2020年的就業市場因為疫情受到巨大衝擊，失業率曾一度達到14.7％，但之後情況一直在穩步回升。據美國勞工統計局最新就業報告，全美失業率為6.7％，許多人仍在尋找工作。”

該研究使用32個指標對182個城市進行排名。這些指標包含就業市場和社經因素兩大類，如工作機會、就業增長、平均起薪、失業率、工作穩定度、員工福利、工作滿意度、殘疾友善度、住房負擔能力、中位收入、通勤時間、交通便捷，新冠病毒確診和死亡例等。

2021年最佳尋職地點前十名，依次為：南伯靈頓(VT)、哥倫比亞(MD)、維吉尼亞海灘(VA)、鹽湖城(UT)、Boise(ID)、Scottsdate(AZ)、Cheapeake(VA)、西雅圖(WA)、Colorado Spring (CO)、Plano (TX)。

新英格蘭地區上榜的還有新罕州的曼切斯特(排名22)、緬因州的Lewiston(28)、佛蒙特州的伯靈頓(64)；波士頓是全美每月平均起薪最高的城市之一，但綜合其他條件，名列118；麻州伍斯特市排名146；康州的紐海文(New Haven)、橋港(Bridgeport)敬陪末座，在182名中，分別排在173和175名。

就業 美國 新英格蘭

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