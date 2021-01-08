麻州高校領導 譴責暴力入侵國會

國會事件後，MIT校長致信全校成員。(截圖自MIT校長辦公室網站)

哈佛大學 、麻省理工學院(MIT)、東北大學 (NEU)和波士頓大學(BU)等眾多麻州高校校長在1月6日晚或7日向全校社區成員發信譴責暴力入侵國會事件，呼籲團結。

哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)6日以「捍衛民主(Defending Democracy)」為題寫道，共和國的未來取決於我們是否願意捍衛使其誕生的價值。現已到了各種政治派別都應該譴責這些把國家帶到憲法危機邊緣的謊言、無視法紀和暴力的時候了，「我們譴責無知和仇恨，並支持法治和知識的作用。」

MIT校長瑞夫(L. Rafael Reif)6日的信以「美國 (America)」為題寫道，「作為美國的移民，我對美國的優秀品質及其偉大的民主傳統深感欽佩和崇敬」，但華府事件令人震驚。這些痛苦讓人清楚意識為人珍視的民主傳統如此脆弱，需要尊重、保護和護理。

波士頓大學校長布朗(Robert A. Brown)7日向全校成員發信，官方微博和微信並翻譯成中文。布朗稱「2021年1月6日成為美國自建國以來歷史上最黑暗的日子之一。」他表達強烈譴責，也呼籲所有美國及世界民眾都譴責這一行為。他呼籲找到團結美國人和癒合分裂的方法，使國家樂觀主義得以復原，也才能推進應對眼前眾多挑戰的工作。

東北大學校長奧恩(Joseph E. Aoun)7日也譴責國會暴力事件。他寫道，此事件「暴露美國社區裂痕的深度。他呼籲學術界成員抓住機會，彌合分歧。