麻州州長簽署新警務法 全美首見平民領導監委會

麻州州長貝克簽署警務改革法案，建立警察執照、問責新制度。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 州長貝克跨年之際簽署了修正版的警務改革法案，確定在麻州建立警察 執照制，由平民領導的新委員會負責警察認證、吊銷資格和監督；新法禁止使用鎖喉致命武力，並規定在場警員有義務在目睹另一名警官使用過當武力時進行干預。

麻州參眾兩會月前通過的警務改革法案，送交州長簽署時，被貝克打回票，要求州議會對一些細節做修正，這些修正包括放寬警察使用辨識等新科技的限制；將警員培訓法規和監督的職責交由麻州公共安全署負責。

貝克簽署法案時說，這個兩黨合作的法案是美國 最好的法律之一；警察將有可以信賴的系統，麻州社區會更加安全。

麻州警務改革法被視為里程碑，是美國50州中首見的由平民領導、具有傳喚權、有權取消警察資格的警務監督委員會；新法禁止鎖喉壓制、限制破門令(no-knock warrant)、要求警察處理暴動事件時有降低衝突(de-escalate)的責任、禁止針對種族的執法( racial profiling)、除非學區要求，不再派警察駐校。

麻州參議員張迪亞茲(Sonia Chang-Díaz)說，沒有一個法令能消除結構性的種族歧視，慶祝來之不易的新法同時，需繼續在種族正義道路上努力。

麻州警察工會對改革案一直持反對意見，但上周麻州警察協會發聲明表示，該會承認該立法的重要性，新法將有助民眾重新建立對執法者的信任。

一些激進主義者該為新法沒有完全取消合格的豁免權，在很大程度上仍保護不當使用武力的警察承擔民事責任。