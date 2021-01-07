波士頓警務改革 成立獨立問責辦公室

波士頓市長偉殊簽署新法令，成立「警察公開問責辦公室」負責調查警員的不當行為。圖為在州政府前執勤的波士頓警察。(記者唐嘉麗／攝影)

波士頓 市長偉殊4日簽署法令，將成立獨立監管機構「警察 問責辦公室」(The Office of Police Accountability and Transparency )負責調查警員的不當行為。

新成立的辦公室將監視警察與社區的關係、審查警察局的政策，並鼓勵警察局內部的問責制和透明度；這是偉殊去年11月草擬波士頓警務改革的提案重點，也是波士頓警務系列改革的第一步；市議會12月時以12:1的投票數通過創建新辦公室的提案。

新的監管辦公室為九人組成的民間審查委員會和一個內部事務監督小組提供研究和行政支持；辦公室將有三位督察長，包括一名將擔任執行主任的律師。

波市政府官員表示，市府已在物色執行主任的人選，新辦公室將負責調查、審查民眾對警察的投訴，並有傳喚和調查警察事務的權力；新辦公室還有內部事務監督小組，有權審查所有已經結案的內部事務案件，也能審查內部事務的政策和程序。

去年5月發生佛洛依德被鎖喉致死事，全美各地警務改革的聲浪四起；6月間，偉殊任命11名成員的波士頓警務改革小組，並宣布種族主義是波市公共健康危機，還宣布削減1200萬元警員加班費，移做社會服務經費。

成立「警察問責辦公室」，公開透明地調查員警不當行為是警務改革小組提出的最重要建議之一；該辦公室獨立於波士頓警察局之外，擁有自己的文職人員。

偉殊在籲署新法令時否決了市議會提案限制警察使用催淚瓦斯、辣椒水，和橡膠子彈等鎮暴武器；他聲明，支持麻州 警務改革法的新規定，警方在使用以上述非致命鎮暴武器前，需先採取降溫行動，不得已採用這些措施者，都需向新成立的監管辦公室呈交報告，由監管辦公室審核決定行動是否恰當。