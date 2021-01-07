我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

助低收入失業者求職 麻州提供電腦、免費熱點

記者唐嘉麗／波士頓報導

麻州長貝克5日在春田市宣布一項為期半年、為失業者提供免費互聯網(internet )或是網路服務津貼，以協助他們找工作的新計畫；若是失業者家中沒有電腦，也可透過項目取得Chromebook個人電腦。

以920萬補貼低收入社區互聯網和大熱點的「麻州互聯網連接」(Mass. Internet Connect)新項目屬於麻州10月宣布的7.74億元經濟復甦計畫的一部分，由執行機構 MassHire 把失業者和供應商聯繫起來；失業者住在Charter 或Camcast電信適服務的範圍，有資格獲得補貼，其他地區的失業者可獲得免費的Verizon 連網熱點(hot spot)；如果家中沒有上網設備，則由供應商分發Chromebook。

符合網路援助資格者需是MassHire 機構的成員；MassHire 在全州有近30個職業中心，提供電腦課程、尋助民眾尋職就業

貝克在新聞稿中說，互聯網對求職者至關重要，新計畫可幫助求職者解決上網困難的挑戰，讓他們藉由網路建立和保持聯繫，與潛在雇主交流，獲得MassHire及其合作夥伴提供的培訓和服務，最終重返就業市場。

即日至6月30日，麻州將在大城市和鱈魚角地區，及目前服務不佳的30個麻州中、西部社區擴大WiFi熱點計畫，或在某些地區添加室內熱點。「麻州頻寬項目」( Massachusetts Broadband Initiative)將提供經費給裝置室內熱點、購買有機玻璃隔板、雇人監測社交距離的社區；麻州政府將支付這些地方的無線設備、安裝和每月互聯網服務費用。

麻州 就業 低收入

上一則

賓州去年售酒量 減少7％

下一則

聯邦失業補助金 新州下周起核發

延伸閱讀

永遠無法抱自己孩子…32歲助理檢察官 染疫生子4天病逝

永遠無法抱自己孩子…32歲助理檢察官 染疫生子4天病逝
協助低收入失業者求職 麻州提供電腦和免費熱點

協助低收入失業者求職 麻州提供電腦和免費熱點
州長警告：變種病毒已入侵麻州

州長警告：變種病毒已入侵麻州
哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制

推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制
2警員2014年射殺非裔男童 美司法部宣布不起訴

2警員2014年射殺非裔男童 美司法部宣布不起訴

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效