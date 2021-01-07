助低收入失業者求職 麻州提供電腦、免費熱點

麻州 長貝克5日在春田市宣布一項為期半年、為失業者提供免費互聯網(internet )或是網路服務津貼，以協助他們找工作的新計畫；若是失業者家中沒有電腦，也可透過項目取得Chromebook個人電腦。

以920萬補貼低收入 社區互聯網和大熱點的「麻州互聯網連接」(Mass. Internet Connect)新項目屬於麻州10月宣布的7.74億元經濟復甦計畫的一部分，由執行機構 MassHire 把失業者和供應商聯繫起來；失業者住在Charter 或Camcast電信適服務的範圍，有資格獲得補貼，其他地區的失業者可獲得免費的Verizon 連網熱點(hot spot)；如果家中沒有上網設備，則由供應商分發Chromebook。

符合網路援助資格者需是MassHire 機構的成員；MassHire 在全州有近30個職業中心，提供電腦課程、尋助民眾尋職就業 。

貝克在新聞稿中說，互聯網對求職者至關重要，新計畫可幫助求職者解決上網困難的挑戰，讓他們藉由網路建立和保持聯繫，與潛在雇主交流，獲得MassHire及其合作夥伴提供的培訓和服務，最終重返就業市場。

即日至6月30日，麻州將在大城市和鱈魚角地區，及目前服務不佳的30個麻州中、西部社區擴大WiFi熱點計畫，或在某些地區添加室內熱點。「麻州頻寬項目」( Massachusetts Broadband Initiative)將提供經費給裝置室內熱點、購買有機玻璃隔板、雇人監測社交距離的社區；麻州政府將支付這些地方的無線設備、安裝和每月互聯網服務費用。