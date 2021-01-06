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羅德島華裔市長馮偉傑染疫 缺席接任者宣誓 州長再度隔離

記者劉晨懿之╱綜合報導
馮偉傑在推特上稱新冠檢測呈陽性。(取自馮偉傑推特)
馮偉傑在推特上稱新冠檢測呈陽性。(取自馮偉傑推特)

今年離任的羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)華裔市長馮偉傑(Allan Fung)原本計畫1月4日晚參加繼任者宣誓儀式，但因得知新冠病毒測試呈陽性後不得不缺席。另外，羅德島州長雷蒙多(Gina M. Raimondo)因與另一名陽性者接觸過，再度隔離。

馮偉傑在推特上說，「2021似乎不乏驚訝」，自己雖無症狀，但儀式前做了預防性新冠測試，結果呈陽性；這成為他作為市長最後一幕。他說，「這就是我在12年後試圖休息幾天的結果。」

馮偉傑夫人Barbara Ann Fenton-Fung也推文說，她早前曾染疫，並已注射第一劑Modena疫苗，但得知丈夫新冠呈陽性後，出於謹慎再做測試，結果呈陰性。她近期獲選為羅德島州議員，與醫生和衛生局諮詢後，決定不參加就職儀式，將擇日宣誓就任。

據波士頓環球報，由於馮偉傑缺席儀式，新市長霍普金斯(Kenneth Hopkins)由前市長、學校委員會成員Michael A. Traficante見證宣誓就職。儀式現場僅開放給霍普金斯家人、媒體和安保，在網路平台上直播。

另外，州長雷蒙多在因曾與陽性者接觸，隔離在家上班，雖多次檢測呈陰性，仍將隔離至本周四。

由於隔離，雷蒙多無法在參眾議會1月5日舉辦的2021立法會議發表講話。原本試圖遠程講話，但無法實現。她早前定於1月7日召開的新冠疫情新聞發布會將推遲到8日下午1時舉辦。

12月間她也因羅德島衛生署署長Nicole Alexander-Scott及雷蒙多行政主任Brett P. Smiley都檢測出陽性，而進行隔離。

最近退休的羅德島地方法院法官弗拉和第(Francis X. Flaherty)新冠病毒檢測也呈陽性，導致他無法宣誓眾議會議長K. Joseph Shekarchi，及Warwick新市長Frank Picozzi就職，由法官Maureen McKenna Goldberg代替。73歲的弗拉和第是前Warwick市長，在州級法院任職17年後去年12月底退休。

馮偉傑卸任12年市長職，卻因檢測陽性不能參加市長交接典禮。(記者唐嘉麗／攝影)
馮偉傑卸任12年市長職，卻因檢測陽性不能參加市長交接典禮。(記者唐嘉麗／攝影)

檢測 羅德島州 退休

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