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羅德島華裔市長染疫缺席接任者宣誓 州長再度隔離

記者劉晨懿之／綜合報導

羅德島克蘭斯頓市(Cranston)華裔市長馮偉傑(Allan Fung)即將離任，原本計畫1月4日晚參加繼任者宣誓儀式的他得知新冠病毒測試呈陽性後不得不缺席。另外，羅德島州長雷蒙多(Gina M. Raimondo)因與另一名檢測呈陽性者接觸過，再度隔離。

馮偉傑在推特上說，「2021似乎不乏充滿驚喜。」他寫道，雖然無症狀，在當晚儀式前他做了預防性新冠測試，結果呈陽性；這成為他作為市長最後一幕。他說，「這就是我在12年後試圖休息幾天的結果。」

馮偉傑夫人Barbara Ann Fenton-Fung在推特上分享道，雖然她早前曾染疫，並且已注射第一劑Moderna疫苗，但在得知丈夫新冠呈陽性後，她出於謹慎也進行了測試，結果呈陰性。她近期剛獲選為羅德島州議員，與醫生和衛生局咨詢後，決定不參加就職儀式，擇日宣誓。

州長雷蒙多在與陽性者接觸後多次檢測呈陰性，將隔離至本周四，期間繼續在家工作。她在去年12月也曾隔離，當時羅德島衛生署署長Nicole Alexander-Scott及雷蒙多行政主任Brett P. Smiley都檢測出陽性。

檢測 羅德島州 推特

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