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波士頓僑教中心元旦升旗臉書直播 莊嚴隆重

波士頓訊
波士頓地區僑界代表參加慶祝中華民國110年元旦升旗典禮活動。(僑教中心提供)
波士頓地區僑界代表參加慶祝中華民國110年元旦升旗典禮活動。(僑教中心提供)

地區僑界代表元月1日上午9時在牛頓高地社區中心前，參加駐波士頓台北經濟文化辦事處及在波士頓僑教中心舉辦的「慶祝中華民國110年元旦升旗典禮」，與會者頂著寒風齊唱國歌，向冉冉升起的國旗致敬，典禮簡單莊嚴，並有僑領自發帶動高喊「中華民國萬歲」。

波士頓經文處處長孫儉元致詞表示，雖然疫情改變互動方式，但僑界對駐該處的支持和協助並未受到影響，去年國慶活動雖然不能如常舉行，但在僑務諮詢委員陳毓禮所領導的中華總會及各僑團協助下，中華民國國旗仍然順利在波士頓市府廣場升起，華埠也循例高掛由中美串旗，大幅提升台灣的能見度，也具體展現紐英崙僑界對中華民國的堅定支持。

因受疫情影響，今年元旦升旗典禮取消民俗藝術慶祝活動，且囿於麻州群聚不得超過25人的規定，首次採用臉書觀看線上直播方式辦理；到場觀禮來賓和僑胞有：牛頓高地社區發展協會主任John Rice、僑務委員梅錫銳、僑務委員蔣宗壬、紐英崙中華公所主席鄭慧民夫婦、全美安良工商會總理陳仕維、波士頓洪門致公堂主席余麗媖、國民黨波士頓分部常委張韻蘭、紐英崙廣東同鄉總會主席雷國輝、紐英崙阮氏公所主席阮鴻燦、紐英崙李氏公所主席李奇舜、波士頓港澳之友社主席謝中之、僑務諮詢委員陳家驊、僑務顧問郭競儒和張昆等；孫儉元代表僑委會頒發僑委會所製作之北美洲台灣商會聯合總會「一千萬個口罩一千萬個愛心」活動熱心公益僑領獎牌給僑務顧問郭競儒。

駐波士頓台北經文處處長孫儉元在慶祝中華民國110年元旦升旗典禮活動中致詞。(僑教...
駐波士頓台北經文處處長孫儉元在慶祝中華民國110年元旦升旗典禮活動中致詞。(僑教中心提供)
波士頓經文處處長孫儉元(右)代表僑委會頒贈僑務顧問郭競儒(左)北美洲臺灣商會聯合...
波士頓經文處處長孫儉元(右)代表僑委會頒贈僑務顧問郭競儒(左)北美洲臺灣商會聯合總會「一千萬個口罩一千萬個愛心」活動熱心公益僑領獎牌。(僑教中心提供)
前來向國旗致意的牛頓高地社區發展協會主任 John Rice祝賀年禧。(僑教中心...
前來向國旗致意的牛頓高地社區發展協會主任 John Rice祝賀年禧。(僑教中心提供)

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