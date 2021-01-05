翁萬戈曾捐逾200件家族藏品 MFA悼念

波士頓美術館發文悼念翁萬戈。（取自MFA推特）

居住在新罕布夏州 的知名華人收藏家翁萬戈上月去世，享年102歲。他曾在2018年百歲誕辰時向波士頓 美術館(MFA)捐贈183件文物，是該館史上數量最多、意義非凡的一批中國 書畫捐贈。

MFA近日在社交媒體上發文悼念翁萬戈寫道，慷慨的翁萬戈是著名收藏家、學者和MFA之友；多年來，他向MFA捐贈了200多件文物。MFA將緬懷他的創造力、幽默感和學習熱情。

據MFA早前資料，翁萬戈是清同治、光緒兩代帝師翁同龢五世孫。翁萬戈家藏的核心部分由這位先祖在19世紀蒐集奠定，父子相傳，共流傳六代之久。翁萬戈生於1918年，於1938年移居美國，是位修養深厚的電影製作人、詩人、歷史學家和藝術家，也是一位投身中國文化遺產保護及研究的傳統文化巨匠。

翁氏家藏可謂是美國頂級的中國藝術品私人收藏，並以其作品質量上乘、大師序列恢弘、保藏狀態良好和流傳著錄清晰而見長。2018年12月向MFA捐贈130幅繪畫、31幅書法、18件拓片及4件織繡，橫跨了13個世紀5個朝代，並集中體現明清時期的收藏優勢。波士頓藝術博物館中國藏品以早期宋元書畫為特色；該次捐贈大大填補館藏的晚期書畫領域。

翁萬戈也是波士頓美術館的長期資助人，在過去的10年間，曾捐贈21件重要的中國藝術作品，其中包括長逾16米的「長江萬里圖」（王翬，1699年）。MFA在2018年夏季和2019年秋季都舉辦過翁氏家藏特展。

據波士頓環球報，獲得普渡大學工程學學士、碩士和榮譽博士學位的翁萬戈曾與妻子一起研究中國留美學生歷史，還曾為英文電影翻譯和添加中文字幕，拍攝紀錄片、教育片和工業片。1977年搬到新罕布夏州後，全職從事協作和學術研究。