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塔夫茨、哈佛朝聖者公司合併 不影響240萬麻州人今年健保計畫

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州兩大健康保險公司塔夫茨醫療計畫(Tufts Health Plan)和哈佛朝聖者醫療計畫(Pilgrim Health Care)已經合併。圖為塔夫茨醫療計畫公司位於水城的總部大樓。(取自谷歌地圖)
麻州兩大健康保險公司塔夫茨醫療計畫(Tufts Health Plan)和哈佛朝聖者醫療計畫(Pilgrim Health Care)已經合併。圖為塔夫茨醫療計畫公司位於水城的總部大樓。(取自谷歌地圖)

麻州兩大健康保險公司塔夫茨醫療計畫(Tufts Health Plan)和哈佛朝聖者醫療計畫(Pilgrim Health Care)4日表示，兩公司已經合併，工會也在獲得麻州和聯邦監管機構批准後於1月1日成立；合併後的新名稱將在未來幾個月內公布，將為240萬人提供服務的公司新總部將於年底遷至肯東鎮(Canton)。

據兩家公司表示，他們將繼續使用塔夫茨(Tufts)和哈佛朝聖者(Harvard Pilgrim)名稱，今年一切照舊，不會更改客戶權益、健保計畫和服務。公司高層稱，兩家健保公司合併預計可節省逾1億元，這些省下的錢可用來減低保費和自付費用(out-of-pocket cost)。

波士頓環球報報導，聯邦司法部上個月與兩家公司達成協議，在塔夫茨出售其在新罕布夏州業務的條件下，允許兩家公司合併。塔夫茨已將名為「塔夫茨健康自由計畫」(Tufts Health Freedom Plan)的新罕州業務出售給 UnitedHealthcare。新合併的公司將繼續以哈佛朝聖者的名義在新罕布夏州銷售保險。

兩家健保公司2011年曾嘗試合併，最終失敗；2019年8月再次宣布有意合併；兩家公司原本都在麻州、新罕布夏州和康州營運；塔夫茨還在羅德島州、哈佛朝聖者在緬因州駐點；兩公司各有120萬客戶，但總部位於水城的塔夫茨  有2800名員工，總部位於衛斯理鎮的哈佛朝聖者員工1800名。

合併後，新公司首席執行長克洛威爾(Tom Croswell)原是塔夫茨首席執行長，原哈佛朝聖者的首席執行長卡森(Michael Carson)現擔任新公司總裁；來自兩公司的新公司董事會成員各半。

 據環球報早前報導，以投保者規模來看，兩大健保公司合併後，仍不敵主要在麻州、客戶人數多達280萬的藍盾藍十字健保公司(Blue Cross Blue Shield)。

健保 麻州 新罕布夏州

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