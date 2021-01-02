研究：短時高強度運動 有助延年益壽

麻省總醫院研究顯示短時高強度鍛煉益處大。(記者劉晨懿之╱攝影)

新年願望，許多人希望更健康。麻省總醫院(MGH)一項最新研究指，短時高強度運動會誘發新陳代謝水平的變化，有助心血管和長期健康。

這篇發表在醫學期刊循環(Circulation)的研究，指約12分鐘的劇烈心肺運動影響80%以上的循環代謝物，有助理解運動對心臟代謝的益處。

作者里維斯(Gregory Lewis)說，「讓人驚訝的是短暫的運動對循環代謝的影響，包含胰島素抵抗、氧化應激、血管反應性等關鍵功能。」

研究使用弗雷明漢心臟研究(Framingham Heart Study)的數據，測量411名中年男性和女性在12分鐘劇烈運動前後的588種循環代謝物的水平。例如與心臟疾病、糖尿病 和減少壽命相關的關鍵代謝物谷氨酸下降了29%，與糖尿病和肝病風險相關的代謝物DMGV下降18%。研究也發現，代謝反應可能會受到運動以外的其他因素影響，包括性別和體重指數，肥胖可能抵銷運動的好處。

MGH心臟醫師那約爾(Matthew Nayor)指出，不同的代謝物與不同的運動生理反應，可能會在血液中提供獨特的信號，揭示一個人是否身體健康，就像用血液測試來確定腎臟和肝臟功能一樣，較低的DMGV可能意味著較高的健身 水平。

弗雷明漢心臟研究始於1948年，現已有三代參與者，MGH研究人員將當前研究人群中變化與過去參與者的存儲血液比較。通過研究運動反應代謝信號的長期影響，研究人員能夠預測參與者未來的健康狀況，以及他們可能活多久。這種方法或可針對那些有高血壓 或其他代謝風險者對運動的反應，提早設計健康行為。