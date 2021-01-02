關愛城市排名 波士頓全美第1

波士頓在WalletHub 「美國關愛城市」 排名中名列第一。圖為波士頓慈濟義工做社區服務。(記者唐嘉麗／攝影)

個人理財網站WalletHub近日根據39個對社區、弱勢人群和職場關懷的指標，對美國 100個城市做評估比較，波士頓 名列「美國關愛城市」(Most Caring Cities)排名首位。

總體而言，越來越多美國人通過慈善捐款表達關懷；根據美國捐贈機構(Giving USA)數據，2019年美國人捐贈近4500億元，扣除通脹因素後比前一年下降2.4％。2020疫情年，許多人面臨極大的經濟挑戰，但即使無力捐款，仍有奉獻時間、專業等向人表示友善和協助的關懷方式。

WalletHub列出關照社區、關懷弱勢、照顧職場等三大部分的39個與同情心和關愛相關的關鍵指標，比較100個美國大城市的數據；評估指標包括：暴力犯罪、住宅犯罪、鄰里守望相助、人均義工時數、慈善機構捐贈、貧窮率、雇主提供殘疾保險、無健保率、社區和社服單位任職人均比率等。

前十「美國關愛城市」依次為：波士頓、麥迪森(WI)、紐約 、Freemont (CA)、Virginia Beach (VA)、聖保羅(MN)、匹茲堡 、林肯(NE)、明尼亞帕勒斯(MN)、Chesapeake(VA)。