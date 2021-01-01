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麻州拚減排 2035年限售電動新車

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州州長貝克30日發布減排環保計畫，要求在未來十年大幅減少溫室氣體排放，規定到2035年麻州出售的新車都是電動汽車

據波士頓環球報，麻州未來十年減排計畫包括改造100萬戶家庭使用電力代替天然氣和石油供暖；將通勤者駕駛里程減少15%，大幅增加海岸風力發電等。州府將在1月和2月聽取公眾對該計畫的意見。

此計畫中具有法律約束力的是，到2030年，麻州碳排放量減少到比1990年代水平低45%，這是全國甚至世界地方政府作出的最雄心勃勃的目標，如能實現，麻州有望在2050年實現化石燃料淨零排放。

麻州官員指出，經過十年對可再生能源的投資和削減燃煤電廠，今年排放量下降到1990年水平的78%，但想達到新目標，需在駕車里程數、購買汽車類型，以及家用和工作場所供電和供暖等方面做出巨大改變。

能源和環境事務署負責人Kathleen Theoharides說，這些變化將通過改善空氣質量使麻州居民受益；到2030年，每年可節省高達1億元醫療費用，創造數千個高質量本地工作崗位。

為達到目標，麻州將繼續進行全國領先的清潔能源和電力傳輸採購，包括海岸風力發電、水力發電和太陽能。還將大幅擴大風能發電規模，努力將發電量提高到目前的15倍以上，到2050年產25千兆瓦電。

麻州還計畫未來十年支持建設電動汽車充電基礎設施；目前麻州有約3萬輛電動車和混合動力車。州府目標是2035年增加到75萬輛；屆時，所有新出售的輕型汽車被要求為零排放，這意味著民眾僅限購買電能或氫燃料電池驅動的新車。

麻州 汽車 石油

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