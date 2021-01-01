中車造MBTA紅線新車 首列上線

MBTA首列中車造紅線新車投入使用。(取自MBTA推特)

波士頓公共交通署(MBTA)2020年12月30日宣布，第一列中車集團製造的紅線地鐵 新車投入使用。早前MBTA曾宣布紅線和橙線地鐵新車輛工期因疫情 延誤，但第一列紅線仍按計畫在今年年底投用。

據MBTA，紅線地鐵上一次投用新車可追溯到1994年。MBTA向中車集團訂購的404輛新的紅線和橙線地鐵使用壽命至少為30年。與全球其他軌道車輛採購一樣，新車投用後，如發現潛在問題，可能會短暫撤下服務，如有必要會停用，進行額外測試。

紅線新車將提供更大乘坐空間、加多扶手、顯示屏和內飾，擴寬車門，增加LED照明系統，新視覺和音頻車門開關警告，新通訊系統，以及無障礙設施等。

MBTA在2020年10月曾公開新預估時間表，橙線新車全面上線預計到2023年夏季，比最初預期晚15個月；紅線要推遲到2024年冬季，比計畫晚一年。

目前MBTA橙線新車已有三列投入使用，每列六輛新車廂。去年秋冬其中兩列曾因零件問題撤下修復後回歸。

據早前報導，2014年MBTA以5億6600萬元與中車集團簽訂152輛橙線地鐵車廂和252輛紅線車廂的訂單，2016年10月MBTA再增2億7700萬元訂購另外120輛紅線車廂。每輛新車造價約為243萬元。這是MBTA五年資本投資 計畫的一部分，從2018年7月開始，MBTA投入80億元重建地鐵基建，實現票務系統現代化，改造車站，對巴士、地鐵和輪渡服務進行改進。