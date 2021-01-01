麻州帶薪家事假和病假 申請細則出爐

麻州 帶薪家事假和病假(Paid Family and Medical Leave，簡稱PFML)今起上路，州政府家事和病假部門(DFML)已公布申請資格條件和相關實施辦法。

新法主要是由DFML為符合資格的勞工 在迎接生兒、領養子女，自身有嚴重疾病、家中有特殊從軍情況而需要請假時，提供暫時性的替代薪資。

嚴重疾病 可請20周有薪病假

從1月1日起，自身有嚴重健康狀況的麻州薪資族可有一年最多20周的帶薪病假。

家中有新生兒，或領養子女、寄養孩子的頭12個月中，上班族可以「與孩子建立關係」理由申請家事假；僅限父母和法定監護人申請，一年至多12周。

在與兵役有關的家事假中規定，上班族一年可請至多26周的家事假，照顧與兵役相關的家人嚴重健康情形。傷病患者需是包括國民警衛隊和預備役在內的現役軍人；駐軍或被派遣在海外有嚴重健康狀況，現需醫治或療養者；駐外時傷病、現有嚴重健康狀況需要門診看病者；在服役前即有嚴重病傷而被列在部隊臨時傷殘名單者，或原有病況在派遣海外時加重病情。

兵役相關的家事假也可在家庭成員收到被派遣海外通知時，或已派調國外後，有需要處理家中事務時申請；此項家事假每年最多12周，用來處理現役軍人在出發前，照料和安排其子女和家人、做財務和法律規畫、參加諮詢、參加軍事活動和儀式、陪伴返國休假休養的海外服役家人、料理在海外殉職家人後事等。

照顧重病家人 最多有12周家事假

2021年7月1日起，麻州勞工每年可請12周帶薪家事假照顧有重病的家人。家人包括配偶、伴侶、子女、父母、祖父母，兄弟姐妹，及配偶和伴侶的父母親；未成年勞工的合法監護人也在家人之列。不論重病家人住在何處，麻工勞工都可以照顧理由申請帶薪家事假。

據麻州新法規定，勞工應在申請帶薪假之前30天通知雇主；已知的未來家事假，應在60天內提出申請；若緊急情況下的家事假，可在休假後90天內補辦申請手續；員工應盡一切努力安排不致影響雇主生意運作的休假時間。

申請人可上網：payleave.mass.gov 申請帶薪家事假和病假；申請時，工人需提供或填寫身份證明、重病證明、雇主聯邦就業 識別號(FEIN)等資料。員工提出申請後，雇主需在十天內向DFML報告；DFML在7至14個工作日審核申請案後，約8至10天內會根據申請人選擇的付款方式發款。有關詳情可上網：mass.gov/pfml，或致電：833-344-7365。