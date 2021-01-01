麻州調漲基本工資、有薪家事及病假 2021元旦上路

2021年元月1日，包括調漲基本工資、帶薪家事及病假等多項麻州新法生效實施。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 2021年元旦將有數項重要的勞工 權益新法上路，除了繼續調漲基本工資 ，帶薪家事假和病假開始生效，周日加班費將減少；今年起，6月14日的「六月節」(Juneteenth)將成為麻州法訂假日。

2021年1月1日開始，所有麻州員工可有12周的帶薪家事假和20周的病假，並保證員工在休假之後能回到原來的職務，位階、薪水和福利都不變。此項勞工福利由工薪稅資助，全州員工平均每周支付4.5元，由員工和雇主各分攤一半；麻州企業主去年已開始支付稅金以儲備項目啟動資金。

根據新法，凡自身有嚴重健康狀況需要休養者、因家庭成員在海外執行任務需處理家務者，及需照顧有軍人身份的家庭成員，照顧新生兒、領養子女或安置寄養者都可有資格申請帶薪家事及病假；其中照顧重病家庭成員的有薪家事假自7月1日起生效。

麻州帶薪家事及病假類似聯邦家事和病假計畫，但聯邦計畫僅適用於有50人以上員工的企業；麻州商用所有公司，並且是有薪假。

麻州基本工資自元旦起，由每小時增加最低工資12.75元增加到13.50元；賺取小費者的最低工資也從每小時4.95元增加到5.55元。

調漲基本工資是麻州多年逐步增加最低工資計畫的一部分；據已訂計畫，明年基本工資將再調至14.25元和6.15元，直到2023年達到基本工資每小時15元的目標。

從元月1日起，周日上班的零售業員工的加班費將從現有的正常工資1.3倍降至1.2倍；這是州議會2018年投票通過提高最低工資時的附加妥協法令，目標是逐年減少周日加班費。但根據商業律師，這項法令執行時有些複雜，全職員工周日加班，不能獲得比正常工資更高的加班費；但半職員工有權獲得周日加班費；賺取佣金的員工也有資格領取周日加班費。

2021年起，麻州將多一個法訂假日。6月16日原本是林肯總統簽署「解放黑奴宣言」兩年半之後，聯軍通知德州加爾維斯頓市(Galveston)民眾黑奴獲釋的日子，被視為美國奴隸制結束的紀念日；經州議會通過、州長簽署已訂為麻州法訂假日，勞工可有薪放假一天。