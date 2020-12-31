華埠R1地段開發規畫 1月擬開中文社區對話會

BPDA計畫舉辦R1地段開發社區中文對話。(截圖自TCC會議資料)

波士頓 規畫發展局(BPDA)代表在華埠 社區聯盟12月會議上稱，計畫1月初舉辦華埠R1地段開發規畫全中文社區對話會，聽取華埠民眾意見，1月中旬舉辦第二次開放給所有人的社區對話活動。

據華埠總體規畫執行委員會代表駱理德，R1地段目前塔夫茨機構租用做停車場，2017年更新租約時，社區參與意見表達需要更多住房和圖書館 ，應該將該地段歸還給社區。2017年底，塔夫茨、BPDA和華埠組織達成協議，塔夫茨放棄開發權，按年租用停車場，直到2020年12月。

駱理德說，此後，華埠就此地段舉辦多場公眾會議和工作坊來討論開發願景，其中有一名麻省理工學院研究生還曾繪畫出一份願景示意圖。

BPDA代表彭尼斯(Reay Pannesi)說，該局11月17日曾舉辦關於R1地段的社區對話，超過80人出席。目前正在與華人前進會合作計畫下月初舉辦一次全中文對話。

她說，原本華埠12地段計畫用作波士頓圖書館華埠分館，但由於疫情對開發商影響，目前改考慮在R1地段設華埠圖書館。該地段可提供更大空間和多樣性，便於波士頓圖書館設計安排。

彭尼斯說，BPDA從11月對話中了解，社區希望R1地段開發高比例可負擔性住房單位，安置華埠圖書館，提供更多對社區有益的開放空間，以及綠色屋頂等建議。

駱理德建議，該項目在規畫、修建和完成後都應考慮社區的獨立角度，保障公共利益。