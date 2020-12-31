昆市眾議員 當選麻州眾議會議長

昆市民主黨眾議員、多數黨領袖馬里亞諾獲選接任眾議會議長。（取自麻州州府官網）

麻州 歷史上任職最長時間的眾議會議長迪利奧(Robert A. DeLeo)29日、在議事期僅剩六天時辭職，計畫到其母校東北大學 任教。昆市民主黨眾議員 、多數黨領袖馬里亞諾(Ronald Mariano)30日以123票多數支持獲選下任議長。

據波士頓環球報，馬里亞諾獲選後表示，應對疫情將是首要任務，恢復會是漫長過程，但首要任務是危機時刻滿足民眾需求。

他還點出其他關注問題，包括經濟適用房供應不足，或可通過「有意義的分區改革」來解決；醫藥成本上升、強化社區醫院和投資離岸風力發電等。

在2021至2022兩年立法期開始時，馬里亞諾需再度獲得大多數投票支持才能連任。

辭職的前議長迪利奧是30年來麻州首位按照自己時間表下台的議長，而不存在刑事調查或被起訴。前三任眾議會議長最終都被判犯聯邦罪行。

70歲的迪利奧自1991年來擔任眾議員，今年11月競選沒有對手。他在早前曾透露，「打算開始與東北大學談判潛在的工作機會。」他要求私人律師在兩周前與州級道德委員會聯繫，以確定其狀態，確保遵守麻州利益衝突法。

迪利奧29日離職致辭時說，很榮幸在麻州眾議會服務近30年，感激信任，擔任六屆議長職。他說，麻州議會始終引領著這個時代一些最複雜和最具挑戰的公共政策問題，提供解決方案。讓人欣慰的是，當他離開時，眾議會已經做好了繼續成功的準備。

麻州眾議會有158名議員，目前126名為民主黨人；明年將有十多名獲選新議員上任。