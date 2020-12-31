褚玲舞蹈學校波士頓跨年 戴口罩舞出「希望」

「波士頓第一夜」中，褚玲舞蹈學校將首次戴口罩表演舞蹈。(褚玲提供)

波士頓 傳統跨年活動「波士頓第一夜」(Boston First Night)今年因疫情改為遠程播放跨年表演節目，與往年一樣，多個華人 團體表演入選。 參與「波士頓第一夜」20多年的褚玲舞蹈學校(Chu Ling Dance Academy)將帶來兩段舞蹈，其中一曲褚玲與兩位學生首次戴口罩起舞，演出「希望(Hope)」。

褚玲說，該曲目進行三個多月的排練。早期整個團隊為「波士頓第一夜」排練未定名的舞蹈，後來排練因疫情嚴重而暫停。恢復後，僅剩自己和兩位學生參與，決定取名「希望」，並戴口罩錄製舞曲。

褚玲回憶道，今年的「波士頓第一夜」很特別，此次錄製排練也很艱辛；另外兩位舞者是波士頓大學和波士頓學院的學生，她們還參與創作、剪輯、錄像、找音樂和修改介紹文字等。褚玲盛讚她們的使命感很強。

褚玲舞蹈學校獲選的另一個舞蹈是之前在Wellesley學院的表演錄像「道路(Road)」。

她說，口罩是2020年的歷史性標誌；戴口罩跳舞，也是這段特殊時間的記憶。她說此舞蹈主要意義是表達心意；希望觀眾看到華人正面的形象、心態和狀態。希望藉舞曲反映華人一代代在美國 辛勤努力和勞動付出，建立家園，融入美國的經歷；同時讓更多華裔年輕人了解和尊重先輩的付出和開創的辛苦，欣賞、接受和熱愛自己的文化。褚玲說，20多年來該舞團的演出都是同樣的主題和目標，只是更換不同的服裝和舞蹈。自己這一生都去強調這一主題，才有可能在歷史上留下小小印記。

「波士頓第一夜」活動上，褚玲舞蹈學校舞蹈表演的播出時段分別是12月31日晚6時49分和7時12分。查詢活動詳情可上網www.firstnightboston.org/。