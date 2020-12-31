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人與事／張建宇新書「家國一夢」 寫大時代小人物悲歡

記者唐嘉麗／波士頓報導
業餘女作家張建宇(Jassica Zhang)第三部長篇小說「家國一夢」(The Land of Sorrow)在亞馬遜網站(Amazon.com)出售。(張建宇提供)
業餘女作家張建宇(Jassica Zhang)第三部長篇小說「家國一夢」(The Land of Sorrow)在亞馬遜網站(Amazon.com)出售。(張建宇提供)

波士頓女作家張建宇11月以「牧童歌謠」筆名出版她第三部長篇小說「家國一夢」；寫下兩年來纏繞心頭、讓自己痴迷流淚的故事，體驗文學旅程中的苦與樂，她說，希望這個中國動亂時代的小人物故事能留下一點感動與震撼。

自小熱愛寫作的張建宇90年代來美，為了生活先後獲得護理醫學學士、電腦工程碩士學位，現任職於哈佛大學醫學院，從事臨床研究醫療信息學工作；2013年加入「海外文軒」網站，開始發表隨筆短文，結交文友一起出過文集；2017年、2018年分別出版「一粟浮沉」、「北美楓情」兩個長篇小說。其中「一粟浮沈」獲得北美華人圖書館員協會2018年度最佳小說獎、2018年台灣僑聯海外文學著述獎小說佳作獎。

動筆寫「家國一夢」完全是「作品選擇了我」，她說，兩年多前，在哈佛大學燕京圖書館看延安時期史料，震驚「中國搖籃」、「革命勝地」當年發生的事、沒人說也無人知的實情；「特別觸動我的是那些反叛家庭，為理想到延安參加革命的女青年故事」；就這樣，揮之不去的人物形象、故事情節在腦中盤旋和成形。

19萬3000字的「家」書寫的是一名富家女與戀人奔赴延安尋求理想，處於男女比例18:1、共黨部隊非常年輕的大環境下，避不了身心摧殘、傷痕累累、被迫墮胎；在戰役中輾轉、在整風運動中風雨飄零，婚姻不幸、育兒艱難，富家出身更帶來文革中的無盡苦難；她說，此書背景從延安時期到新中國，跨越近半世紀，寫的是女主人翁和周遭人的故事。

回顧兩年來寫作「家」書的過程，她說，一頭扎進燕京圖書館閱讀史料、花很多時間比對時間軸、地理位置、研究各種運動，過程中也有「寫不下去」的瓶頸，曾有四個月寫不出東西，；有兩次請了假、獨自到白山閉關一周，全心寫作。經常走進筆下人物的生命中，深度交流與感受，「彷彿是他們領著我、通過我，把跌宕人生帶到世人面前」，而這種能與小說人物深刻連結的體會正是吸引自己寫作的原因。

由於中國人從來不知道的延安真相至今仍是禁忌，她寄發給國內出版社的文稿被拒，為她審稿的學者不能道其姓名公開致謝，新書進不了大陸，她說，但因為寫這段蒙著神秘面紗的歷史，自己走進小人物生命中，為他們發聲；拒絶遺忘、拒絶拂去小人物的悲哀、抹去小人物的人生，「這是我寫這部書的最大盼望」，她說，「只有當每一個小人物的人生都不可侵犯的那一天，我們自己的人生才能有底氣、有保障」。

小說 中國 圖書館

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