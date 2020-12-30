波士頓市長被列勞工部長人選 「白人身分」或成入閣變數

波士頓市長偉殊被傳是拜登政府勞工部長人選之一。(市府官網)

美國政治新聞網 Politico 近日報導，拜登 正在考慮任命波士頓 市長偉殊(Martin J. Walsh)為新政府的勞工部 長，但因考慮內閣多元化問題，尚不能做決定。

據報導，與拜登有長期關係的偉殊是被考慮的人選之一，但因為面對內閣多元化的壓力，拜登也在思考另一名人選。

波士頓環球報報導，據說偉殊是工會領中的首選；彭博新聞社(Bloomberg News)上個月報導，支持偉殊的美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)總裁特魯姆卡(Richard Trumka) 在尋求其他工會領袖的支持偉殊任勞工部長。偉殊是前工會領導人，在擔任波士頓市長前，曾任麻州眾議員；因為工會背景，得到勞工組織的支持，是他入閣新政府的助力。

但拜登承諾組成多元內閣，並且至今已做出許多破紀錄的任命，如非裔退休將軍奧斯丁(Alojandro Mayorkas)任國防部長、首位執掌財部的女部長葉倫(Janet Yellen)，提名首位拉丁裔移民 Alejandro Mayorkas 擔任國土安全部部長。

偉殊對於政界和媒體的揣測表示「無可奉告」，並堅稱自己熱愛市長工作，也專注於波士頓面對的挑戰。

波城政界人士正在密切觀察他是否有競選第三任市長的動向，因為如果偉殊入閣，會立刻顛覆明年的市長選舉。

目前已經宣布參選市長的有華裔市議員吳弭、市議員坎貝爾(Andrea Campbell)；波士頓市長的任期一向十分長久，上一次波士頓沒有市長競選連任的開放式選舉是2013年；當時已經擔任五任的市長曼寧諾拒絕參選第六個任期，當時有十名參選人爭奪市長大位。政治觀察者認為，如果明年偉殊入閣，這種情形會再次發生。

偉殊雖未公開表態是否競選連任，但競選籌款活動沒有停止，據麻州紀錄，他的競選活動所籌到的經費有600萬元，遠遠超過吳弭和坎貝爾。