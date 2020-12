「黑奴跪在林肯旁」 波士頓移除爭議雕像

在波士頓 藝術委員會(Boston Art Commission)投票 同意移除位於後灣(Back Bay)的「解放集團The Emancipation Group」雕像近半年後,該雕像29日晨被拆除,放入倉庫另行安排;該雕像係一個被釋放的奴隸衣冠不整地跪在林肯總統(Abraham Lincoln)腳下,早前多個宗教團體帶頭抗議,要求拆除。

據WCVB,這座雕像也被稱為「自由人紀念碑(Freedman's Memorial)」,1879年起即在波士頓公園廣場,是華府雕像的複製品。雕像中的跪地者是以協助聯邦軍的非裔 亞歷山大(Archer Alexander)為原型,他被奴役後逃離,是最後一個依「逃亡奴隸法(Fugitive Slave Act)」被抓捕者。

The ‘Emancipation Memorial’ sculpture of a slave crouching at the feet of President Lincoln has been removed from Park Square in #Boston. #WCVB



Video courtesy of Raul Fernandez. pic.twitter.com/aSfpXmimqQ