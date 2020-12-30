「黑奴跪在林肯旁」 波士頓移除爭議雕像

波士頓的林肯與釋放奴隸爭議雕像被移除。(截圖自Jennifer Eagan推特視頻)

在波士頓 藝術委員會(Boston Art Commission)投票 同意移除位於後灣(Back Bay)的「解放集團The Emancipation Group」雕像近半年後，該雕像29日晨被拆除，放入倉庫另行安排；該雕像係一個被釋放的奴隸衣冠不整地跪在林肯總統(Abraham Lincoln)腳下，早前多個宗教團體帶頭抗議，要求拆除。

據WCVB，這座雕像也被稱為「自由人紀念碑(Freedman's Memorial)」，1879年起即在波士頓公園廣場，是華府雕像的複製品。雕像中的跪地者是以協助聯邦軍的非裔 亞歷山大(Archer Alexander)為原型，他被奴役後逃離，是最後一個依「逃亡奴隸法(Fugitive Slave Act)」被抓捕者。

The ‘Emancipation Memorial’ sculpture of a slave crouching at the feet of President Lincoln has been removed from Park Square in #Boston. #WCVB



Video courtesy of Raul Fernandez. pic.twitter.com/aSfpXmimqQ — Jennifer Eagan (@Jennifer_Eagan) December 29, 2020

影片來源：Jennifer Eagan推特

今年解放非裔奴隸的Juneteenth時，波士頓一群宗教領袖帶頭抗議該雕像。喜樂山傳道浸信會(Pleasant Hill Missionary Baptist Church)主任牧師Miniard Culpepper說 ，該雕像太貶低人，非裔跪在地上，而林肯的手舉過頭頂。最讓人難受的是，跪著的非裔手上還帶著鐵鏈。

非裔藝術家布洛克(Tory Bullock)發起的要求移除請願書獲得超過1萬2000個簽名支持；其後波士頓藝術委員會在6月底投票決定拆除。

波士頓市長偉殊聲明，在兩次公聽會上，數百名居民表達對此雕像的感受，另有請願書要求移除。市府完全同意該雕像應該搬遷新處，並配上更好的歷史和背景說明；在新地點確定前，該雕像將被存放在南波士頓倉庫中。

偉殊說，拆除決定承認這個雕像有偏見，並掩蓋非裔在國家爭取自由鬥爭中的作用。市府渴望繼續進行公眾對話，舉辦系列網絡小組討論和短期藝術品審視，檢查和重新規畫我們的文化符號、公共藝術和歷史。

波士頓市府在雕像處豎起牌子，詳細說明拆除理由，以及今後計畫。