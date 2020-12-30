麻州退伍軍人療養院疫情嚴重 老兵接種疫苗

94歲的Dominic Pitella 29日在切爾西退伍軍人之家接種新冠疫苗。(歐新社)

霍利奧克退伍軍人之家29日上午首位院民接受了新冠疫苗 注射。該機構被專家指是全美因新冠病毒死亡人數最多的長照機構之一，約70%院民感染，77名耆老退伍軍人去世。

據波士頓環球報，78歲的前空軍二等兵奧科因(Robert Aucoin)29日上午10時半左右在霍利奧克退伍軍人之家(Holyoke Soldiers' Home)接受第一劑新冠疫苗。該療養院 是全美因新冠病毒死亡人數最多的長照機構之一，約70%院民感染，77名耆老退伍軍人去世。另外，位於麻州 感染重災區之一切爾西市的退伍軍人之家也開始接種。

據麻州衛生和人類服務署的一份聲明稱，奧科因1961年至1965年越戰時期服役，在北卡州波普(Pope)空軍基地駐紮期間，曾擔任控制塔操作員。2018年以來，一直住在霍利奧克。

接種後，這位老兵在熱烈的掌聲中豎起了大拇指說，「感覺非常好。為大家開路。」

根據6月公布的第三方調查結果，霍利奧克退伍軍人之家共有226名院民，其中約七成確診，約三分之一死亡。調查報告指，管理人員在3月27日作出「最壞的決定」，將一個失智症單元院民轉移合併到另一個單元，不僅雙方都有感染病例，且意味著將40人擠到設計為容納25人的空間。其後，兩名前負責人受到刑事過失指控。

同樣在29日，位於切爾西的退伍軍人之家的第一位老兵院民接受了疫苗。該院至少有31名院民死於新冠病毒。

94歲的皮特拉（Dominic Pitella）曾是陸軍航空隊下士，第559航空服務隊的廚師，1945年至1946年二戰期間在太平洋戰區服役，曾獲占領軍勳章(Army of Occupation Medal)、二戰勝利勳章和亞太戰役勳章。2018年住進該療養院。