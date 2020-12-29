昆市餐廳慨贈3萬元獎金給員工

兩家受歡迎的南岸餐廳宣布，將用聖誕節前禮品卡銷售的3萬元來支付餐廳員工的獎金。(截圖自Alba餐廳臉書)

兩家受歡迎的南岸餐廳東主12月27日宣布，將用聖誕節 前禮品卡銷售的3萬元作為今年的餐廳員工獎金。

據昆市愛國者報報導，科卡(Leo Keka)擁有位於昆市中心的高檔牛排和海鮮屋Alba，以及今年8月開業、位於Hanover鎮的Alba on 53餐廳。他說，這筆錢是他感謝員工 「成功地度過原本對餐飲業造成破壞的一年 」的方式。

根據Alba臉書 ，這些獎金也是科卡來到美國 30周年的紀念。

科卡於1990年、20歲時作為阿爾巴尼亞難民抵達波士頓，對美國幾乎一無所知，也不會說英語。他在餐飲業起步，從洗盤子開始，然後在由阿爾巴尼亞移民Anthony Athanas開的傳奇海港餐廳Anthony's Pier 4當服務員；工作7年後，在南端高檔餐廳Grill 23工作。

2001年的一天，他在昆市中心看到漢考克街一家中餐館要關門了；他租下店鋪，創辦「以阿爾巴尼亞命名」的Alba。

Alba很快就成為該市餐飲界的熱門店面之一；2006年Alba搬到現址。

在臉書上，科卡感謝顧客在2020年困難時期的支持，特別是感謝他們在節前對禮品卡銷售的搶購。

Alba餐廳在臉書上寫道，「很明顯，這一年對餐飲業的每個人來說都是非常困難的一年，但多虧了你們，當然也多虧了我們最優秀的員工，無論是在前台還是在廚房，我們都能在2020年的麻州防疫準則內為你們服務。期待著在2021年有更好的發展。感謝每一位讓員工能夠得到這筆捐款人。」