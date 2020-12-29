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MIT：室內社交距離、口罩未必安全

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻省理工學院(MIT)研究人員創建模型來研究室內新冠病毒空氣傳播感染的影響因素，包括持續時間、房間大小、濕度和人員行為等。研究人員指出，保持至少六呎社交距離可保護免被新冠感染者咳嗽時噴出的大滴液體感染，口罩也是如此；但並不能防止懸浮在空氣中的感染性氣溶膠在空氣中傳播，這些氣溶膠可混合存在整個房間每個地方；在室內同一空間若存空氣傳播，則相隔60尺者並不比6尺處更安全。

該模型模擬顯示，在餐廳內，同一空間就餐者不戴口罩坐下來聊天的情況下，若50人持續超過兩小時則存空氣傳播感染風險，100人為64分鐘，1000人為10分鐘；若保持六呎安全距離，則138人為48分鐘。若這些就餐者戴口罩坐下來聊天，則50人為19個小時；如果外加保持六呎安全距離，則138人為7小時。

在學校教室空間，若想避免空氣傳播，不戴口罩坐著說話的25人共處不超過27分鐘，50人不超過16分鐘，100人不超過10分鐘；若戴口罩則25分共處不超過3小時，50人2小時，100人51分鐘。在教室空間，保持6呎社交距離的數據無變化。

在波音737飛機上，若不戴口罩坐著聊天，50人2小時候後空氣傳播風險大增，100人則為48分鐘；若保持6呎距離，則40人為2小時。若戴口罩，則50人為15小時，100人為7小時；加上社交距離則40人為19小時。

該模型還模擬了郊區房屋、辦公室、紐約地鐵車廂和教堂在上述不同條件下達到空氣傳播風險的人員數量及時間。

該模型僅適用於新冠病毒空氣傳播感染，並不包含飛沫傳播等其他傳播方式。查詢模型可上網indoor-covid-safety.herokuapp.com/。

社交距離 地鐵 紐約

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