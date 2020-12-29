MIT：室內社交距離、口罩未必安全

麻省理工學院(MIT)研究人員創建模型來研究室內新冠病毒空氣傳播感染的影響因素，包括持續時間、房間大小、濕度和人員行為等。研究人員指出，保持至少六呎社交距離 可保護免被新冠感染者咳嗽時噴出的大滴液體感染，口罩也是如此；但並不能防止懸浮在空氣中的感染性氣溶膠在空氣中傳播，這些氣溶膠可混合存在整個房間每個地方；在室內同一空間若存空氣傳播，則相隔60尺者並不比6尺處更安全。

該模型模擬顯示，在餐廳內，同一空間就餐者不戴口罩坐下來聊天的情況下，若50人持續超過兩小時則存空氣傳播感染風險，100人為64分鐘，1000人為10分鐘；若保持六呎安全距離，則138人為48分鐘。若這些就餐者戴口罩坐下來聊天，則50人為19個小時；如果外加保持六呎安全距離，則138人為7小時。

在學校教室空間，若想避免空氣傳播，不戴口罩坐著說話的25人共處不超過27分鐘，50人不超過16分鐘，100人不超過10分鐘；若戴口罩則25分共處不超過3小時，50人2小時，100人51分鐘。在教室空間，保持6呎社交距離的數據無變化。

在波音737飛機上，若不戴口罩坐著聊天，50人2小時候後空氣傳播風險大增，100人則為48分鐘；若保持6呎距離，則40人為2小時。若戴口罩，則50人為15小時，100人為7小時；加上社交距離則40人為19小時。

該模型還模擬了郊區房屋、辦公室、紐約地鐵 車廂和教堂在上述不同條件下達到空氣傳播風險的人員數量及時間。

該模型僅適用於新冠病毒空氣傳播感染，並不包含飛沫傳播等其他傳播方式。查詢模型可上網indoor-covid-safety.herokuapp.com/。