「波士頓第一夜」晚會 雲端跨年 文協提供豐富中國色彩元素

2021年「波士頓第一夜」活動將改為雲端跨年晚會方式舉行。(主辦方官網)

「波士頓 第一夜」(Boston First Night)主辦單位表示，今年因疫情無法舉辦傳統遊行 、文化及表演活動，將改遠端獻藝，在官網、電視台播出跨年迎新表演節目，並可網上許願。

「波士頓第一夜」活動自1975年以來成為每年除夕夜以藝術表演節目迎接新年到來的傳統活動，今年的在線慶祝晚會將自31日晚間6日時起，跨年播至元旦凌晨1時，在「第一夜」官網(www.firstnightboston.org)播放，內容包括波士頓地區戲劇、音樂和藝術表演者的音樂、舞蹈、雜技、樂團、花式溜冰等演出，和新英格蘭地區名人的祝福；晚間7時至8時，NBC電視台將播出「 第一夜特輯」，新英格蘭有線電視(NECN)和NBC Sports Boston電視台也將於晚間11時至12時播放表演節目。主辦單位還邀請民眾在家中，用#Together21在社媒中分享新年願望與感受。

多年來熱心參與「波士頓第一夜」活動的大波士頓區中華文化協會(GBCCA)今年仍在雲端 「第一夜」慶祝活動中擔任重要角色；負責人陳瑞虹說，主辦方在11月中聯繫過去的參與組織，為雲端跨年晚會共襄盛舉；在許多社團負責人和老師帶領支持下，各自策畫和錄製表演視頻參加「波士頓第一夜」跨年晚會演出甄選，獲得主辦方採用。

她說，今年許多社團活動都改在網上進行，科技高手陳志新、李留平集合箏團、國樂社、鼓樂團，及合唱團成員雲端演奏和演唱，製作合音合聲視頻，效果很棒；唯一集合成員現場錄製演出影片的是文協扯鈴班，她說，學生們今年夏天在公園練習，秋涼之後進入室內，在老師Jason Wang指導下，兩周前在戶外集合，戴著口罩錄製了11分鐘的空竹特技影片。

今年「波士頓第一夜」跨年雲端晚會節目，安排由陳志新自往年文協「第一夜」遊行影片中剪輯出的一分鐘視頻開場，接著有一系列富中國文化色彩的節目。

文協提供的「波士頓第一夜」表演有：6時零1分的箏樂演奏、6時44分的國樂團演奏、7時16分的合唱團演唱「月琴」、7時33分的扯鈴表演、8時35分和凌晨12時26分「水底魚」打擊樂團的中國鼓樂。

此外，褚玲舞蹈學校也將在慶典中提供兩段舞蹈表演視頻，播出時段分別是6時49分和7時12分；有關表演節目查詢可上網：

https://www.firstnightboston.org/schedule/。