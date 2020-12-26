壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

波士頓 後灣區 居民最近在家中壁爐和內牆間發現一個裝有字條的酒瓶，交由波士頓考古項目官員鑑查；官員把照片貼在社交媒體上，徵求有關線索和大眾解讀。

這只印有N.Simons 進口商名字和地址字樣的黑麥威士忌酒瓶藏在壁爐煙道和內牆之間，瓶內塞著折疊的紙；上面是署名「 湯姆‧福特」(Tom Ford)的手寫便條「6 on Shea 」，並有1894年9月23日的日期。

想深入了解這個隱秘信息的含義，波士頓市考古項目官員在社媒發照片，還貼文寫到，字條上的文字仍然是個謎，這個酒瓶有可能是過去的建築工人放的；請問大家對 N. Simsons 和Tom Ford 或6 on Shea 有何想法？

波士頓環球報報導，考古官員訴諸群眾集思廣益得到不少迴響；有人說，看起來像是在下注、寫給莊家的下注單；可能在隱藏酒瓶和賭博的證據；可能是對編號6、名為Shea的馬匹做賽馬押注；還有人說，像是一名磚瓦匠用一星期6元的工資押注在一匹跑輸了的馬上，所以喝酒消愁。

有人猜測，這位湯姆 ‧福特1894年住在波士頓Shea 路6號；還有人說，也許6不是數字，而是潦草的Con，瓶中字條寫的是一個「Con Shea」的名字。

波士頓市考古學家貝格利(Joe Bagley)說，這是個十分獨特的發現，很希望進一步了解有關信息；他說，過去見過隱藏在牆壁中的文物，但在波士頓還沒看過類似的東西。