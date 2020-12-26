壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答
波士頓後灣區居民最近在家中壁爐和內牆間發現一個裝有字條的酒瓶，交由波士頓考古項目官員鑑查；官員把照片貼在社交媒體上，徵求有關線索和大眾解讀。
這只印有N.Simons 進口商名字和地址字樣的黑麥威士忌酒瓶藏在壁爐煙道和內牆之間，瓶內塞著折疊的紙；上面是署名「 湯姆‧福特」(Tom Ford)的手寫便條「6 on Shea 」，並有1894年9月23日的日期。
想深入了解這個隱秘信息的含義，波士頓市考古項目官員在社媒發照片，還貼文寫到，字條上的文字仍然是個謎，這個酒瓶有可能是過去的建築工人放的；請問大家對 N. Simsons 和Tom Ford 或6 on Shea 有何想法？
波士頓環球報報導，考古官員訴諸群眾集思廣益得到不少迴響；有人說，看起來像是在下注、寫給莊家的下注單；可能在隱藏酒瓶和賭博的證據；可能是對編號6、名為Shea的馬匹做賽馬押注；還有人說，像是一名磚瓦匠用一星期6元的工資押注在一匹跑輸了的馬上，所以喝酒消愁。
有人猜測，這位湯姆 ‧福特1894年住在波士頓Shea 路6號；還有人說，也許6不是數字，而是潦草的Con，瓶中字條寫的是一個「Con Shea」的名字。
波士頓市考古學家貝格利(Joe Bagley)說，這是個十分獨特的發現，很希望進一步了解有關信息；他說，過去見過隱藏在牆壁中的文物，但在波士頓還沒看過類似的東西。
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