我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破8000萬

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

記者唐嘉麗／波士頓報導
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

波士頓灣區居民最近在家中壁爐和內牆間發現一個裝有字條的酒瓶，交由波士頓考古項目官員鑑查；官員把照片貼在社交媒體上，徵求有關線索和大眾解讀。

這只印有N.Simons 進口商名字和地址字樣的黑麥威士忌酒瓶藏在壁爐煙道和內牆之間，瓶內塞著折疊的紙；上面是署名「 湯姆‧福特」(Tom Ford)的手寫便條「6 on Shea 」，並有1894年9月23日的日期。

想深入了解這個隱秘信息的含義，波士頓市考古項目官員在社媒發照片，還貼文寫到，字條上的文字仍然是個謎，這個酒瓶有可能是過去的建築工人放的；請問大家對 N. Simsons 和Tom Ford 或6 on Shea 有何想法？

波士頓環球報報導，考古官員訴諸群眾集思廣益得到不少迴響；有人說，看起來像是在下注、寫給莊家的下注單；可能在隱藏酒瓶和賭博的證據；可能是對編號6、名為Shea的馬匹做賽馬押注；還有人說，像是一名磚瓦匠用一星期6元的工資押注在一匹跑輸了的馬上，所以喝酒消愁。

有人猜測，這位湯姆 ‧福特1894年住在波士頓Shea 路6號；還有人說，也許6不是數字，而是潦草的Con，瓶中字條寫的是一個「Con Shea」的名字。

波士頓市考古學家貝格利(Joe Bagley)說，這是個十分獨特的發現，很希望進一步了解有關信息；他說，過去見過隱藏在牆壁中的文物，但在波士頓還沒看過類似的東西。

波士頓後灣區民宅壁爐內牆發現逾百年的酒瓶和字條，引起考古學者關注。(取自波士頓考...
波士頓後灣區民宅壁爐內牆發現逾百年的酒瓶和字條，引起考古學者關注。(取自波士頓考古項目臉書)

波士頓 灣區

上一則

教室上課不易染疫 社交活動風險才高

延伸閱讀

疫情寶寶來了! 3月起居家避疫後 首波嬰兒潮降臨

疫情寶寶來了! 3月起居家避疫後 首波嬰兒潮降臨
波士頓防疫 推廣多語言疫苗信息、支持小商家

波士頓防疫 推廣多語言疫苗信息、支持小商家
波士頓北一女校友會雲端交接 張冕接任會長

波士頓北一女校友會雲端交接 張冕接任會長
有情有義的聖誕樹

有情有義的聖誕樹
波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅

波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅
波士頓優學家長聯盟籲錄取透明公平

波士頓優學家長聯盟籲錄取透明公平

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡