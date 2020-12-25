波士頓公校關注學生精神健康 加強多語言服務
波士頓公校(BPS)校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius) 近日在少數族裔媒體會上介紹，BPS已聘請LGBTQ專員，加強社工和家庭聯絡員與學生聯絡，關注學生精神健康，加強改善會議同聲翻譯，及時發放多語言翻譯的通知和資料。
卡西利亞斯說，上周BPS多開放28所學校讓學生返校上課，當前共32所開放、超過1700名高需求學生參與面授課程。學生都非常雀躍回到校園，BPS也在努力讓其他學生盡快返校。近期疫情反覆，BPS對面授學校加強了防疫措施。查詢BPS新冠情況可上網：bostonpublicschools.org/coronavirus。
對於最新學生報告顯示課堂參與度下降，卡西利亞斯說，疫情中，BPS學生面臨的最大困難是社交隔離和精神健康，學區對此也甚為擔憂；與學生諮詢委員會了解情況，該會提出舉辦討論會和民調等形式來了解精神健康實際情況和支持需求，BPS正與團隊籌畫實現這些建議。
她說，學生還面臨家庭壓力，如與家人相處時間加長而帶來的新關係和摩擦，同住帶來的學習干擾、噪音或有限私人空間等挑戰，以及電腦使用時間過長，虛擬課堂疲勞而不願開攝像頭、減少互動等。BPS家庭聯絡員和社工都密切關注這些問題，協助學生回到正軌。
BPS還聘請LGBTQ專員來協助這一群體學生，給予精神支持，近期舉辦多個虛擬會談，參與者眾多，效果良好。
她還匯報，BPS教職員工多元化近年得到改善，少數裔教師超過半數；多語言教職員工達45%，比去年增加7%，
BPS還在致力加強公聽會參與性，與BPS語言部門和翻譯機構合作，提供多語言同聲翻譯，對資料、會議紀錄和通知進行及時翻譯，盡量與英文版同時推出。
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