波士頓公校關注學生精神健康 加強多語言服務

波士頓公校 (BPS)校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius) 近日在少數族裔媒體會上介紹，BPS已聘請LGBTQ專員，加強社工和家庭聯絡員與學生聯絡，關注學生精神健康，加強改善會議同聲翻譯，及時發放多語言翻譯的通知和資料。

卡西利亞斯說，上周BPS多開放28所學校讓學生返校上課，當前共32所開放、超過1700名高需求學生參與面授課程。學生都非常雀躍回到校園，BPS也在努力讓其他學生盡快返校。近期疫情 反覆，BPS對面授學校加強了防疫措施。查詢BPS新冠情況可上網：bostonpublicschools.org/coronavirus。

對於最新學生報告顯示課堂參與度下降，卡西利亞斯說，疫情中，BPS學生面臨的最大困難是社交隔離和精神健康，學區對此也甚為擔憂；與學生諮詢委員會了解情況，該會提出舉辦討論會和民調 等形式來了解精神健康實際情況和支持需求，BPS正與團隊籌畫實現這些建議。

她說，學生還面臨家庭壓力，如與家人相處時間加長而帶來的新關係和摩擦，同住帶來的學習干擾、噪音或有限私人空間等挑戰，以及電腦使用時間過長，虛擬課堂疲勞而不願開攝像頭、減少互動等。BPS家庭聯絡員和社工都密切關注這些問題，協助學生回到正軌。

BPS還聘請LGBTQ專員來協助這一群體學生，給予精神支持，近期舉辦多個虛擬會談，參與者眾多，效果良好。

她還匯報，BPS教職員工多元化近年得到改善，少數裔教師超過半數；多語言教職員工達45%，比去年增加7%，

BPS還在致力加強公聽會參與性，與BPS語言部門和翻譯機構合作，提供多語言同聲翻譯，對資料、會議紀錄和通知進行及時翻譯，盡量與英文版同時推出。