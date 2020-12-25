我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

麻州10大谷歌熱搜詞 「選舉結果」奪冠

記者劉晨懿之／綜合報導
「選舉結果(Election results)」是2020年麻州居民谷歌熱搜最多的詞語。(截自谷歌網站)
「選舉結果(Election results)」是2020年麻州居民谷歌熱搜最多的詞語。(截自谷歌網站)

2020年麻州居民十大谷歌熱搜詞出爐，「選舉結果(Election results)」位居熱搜首位，四個與疫情相關的搜索上榜，本地三大主要運動隊也是居民頻繁搜索內容之一。

根據谷歌公布的榜單，麻州十大熱搜分別是，選舉結果、新冠病毒(Coronavirus)、NBA凱爾特人隊(Celtics)、NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)、Zoom、新冠肺炎症狀(Coronavirus symptoms)、棕熊冰球隊(Bruins)、新冠疫情更新(Coronavirus update)、NFL球星布雷迪(Tom Brady)和女星亞里維拉（Naya Rivera）。

今年由於總統競選備受關注，麻州多個激烈公職競爭，如現任聯邦參議員馬基(Edward Markey)與挑戰者牛頓市的國會議員甘迺迪(Joe Kennedy III)的民主黨初選等都吸引民眾多次搜索選舉結果。

新冠肺炎相關信息今年在各地都是熱搜，還包括網絡會議Zoom的使用。

如往常一，麻州熱搜包含籃球、冰球和足球三大本地球隊，不過，本賽季在東部排名墊底波士頓紅襪棒球隊今年未上十大熱搜榜。前新英格蘭愛國者隊人氣四分衛布雷迪今年結束與該隊20年合作而轉隊也備受關注。

此外，今年去世的布萊恩和亞里維拉都進入麻州和全國熱搜榜單。

波士頓十大熱門谷歌搜索與麻州類似，依次是選舉結果、新冠病毒、布萊恩、凱爾特人、新冠肺炎症狀、愛荷華黨團(Iowa caucus)、Zoom、新冠疫情更新、亞里維拉和布雷迪。

麻州 疫情 新冠肺炎

上一則

芝垃圾回收率低 明年起加強執法

下一則

禁逐租客遭判違憲 華府商家憂

延伸閱讀

麻州徵遠程工作稅 14州支持新罕布夏提告

麻州徵遠程工作稅 14州支持新罕布夏提告
達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷

達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷
NFL／半場落後17分 布雷迪再演逆轉秀

NFL／半場落後17分 布雷迪再演逆轉秀
NFL／睽違3年達陣 布萊恩險落淚

NFL／睽違3年達陣 布萊恩險落淚
洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩

洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩
NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票