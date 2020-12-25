麻州10大谷歌熱搜詞 「選舉結果」奪冠

「選舉結果(Election results)」是2020年麻州居民谷歌熱搜最多的詞語。(截自谷歌網站)

2020年麻州 居民十大谷歌熱搜詞出爐，「選舉結果(Election results)」位居熱搜首位，四個與疫情 相關的搜索上榜，本地三大主要運動隊也是居民頻繁搜索內容之一。

根據谷歌公布的榜單，麻州十大熱搜分別是，選舉結果、新冠病毒(Coronavirus)、NBA凱爾特人隊(Celtics)、NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)、Zoom、新冠肺炎 症狀(Coronavirus symptoms)、棕熊冰球隊(Bruins)、新冠疫情更新(Coronavirus update)、NFL球星布雷迪(Tom Brady)和女星亞里維拉（Naya Rivera）。

今年由於總統競選備受關注，麻州多個激烈公職競爭，如現任聯邦參議員馬基(Edward Markey)與挑戰者牛頓市的國會議員甘迺迪(Joe Kennedy III)的民主黨初選等都吸引民眾多次搜索選舉結果。

新冠肺炎相關信息今年在各地都是熱搜，還包括網絡會議Zoom的使用。

如往常一，麻州熱搜包含籃球、冰球和足球三大本地球隊，不過，本賽季在東部排名墊底波士頓紅襪棒球隊今年未上十大熱搜榜。前新英格蘭愛國者隊人氣四分衛布雷迪今年結束與該隊20年合作而轉隊也備受關注。

此外，今年去世的布萊恩和亞里維拉都進入麻州和全國熱搜榜單。

波士頓十大熱門谷歌搜索與麻州類似，依次是選舉結果、新冠病毒、布萊恩、凱爾特人、新冠肺炎症狀、愛荷華黨團(Iowa caucus)、Zoom、新冠疫情更新、亞里維拉和布雷迪。