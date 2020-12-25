波士頓北一女校友會雲端交接 張冕接任會長

波士頓北一女校友會舉辦雲端會長交接活動，現任會長吳萍萍(上排左一)交棒2021年會長張冕(上排右二)。(會議截圖)

波士頓 北一女校友會近日舉行新舊會長雲端 交接活動，會長吳萍萍在網上交棒給新會長張冕；張冕宣布新年度幹事團隊成員：吳萍萍、李欣、龍熙平、林麗珠、林遊嵐、饒雨涵、李以蕙。

吳萍萍說，2020疫情 年，校友會兩大年度活動夏季野餐和年會聚餐都取消，但在團隊合作協商下，響應僑教中心訂口罩活動，6月起作業，9月間發放，共訂了1萬850只口罩；雖無見面活動，但邀校友鄭慧玲夫婿張越騏、校友蔡夢儒、陳秀惠分別在網上舉辦Zumba和Nia活動，讓校友有機會嘗試他們的線上運動課程。

她呼籲未入會的校友歸隊，也勉勵校友支持全球校友會長發起的「北一女美基金會，上YouTube網上訂閱，協助母校籌款修復右蹟校舍光復樓。

新會長張冕表示，會繼續發揚和落實校友會聯誼、交流、互助的宗旨功能，今年將改Zelle電子支付方式收會費，活動上歡迎校友提建議。

雲端交接會中，與會校友唱校歌、見證新舊會長交接、團隊成員和歷任會長發言，大家並在網上觀看龍熙平製作的五分鐘波士頓校友會影片，回顧該會成立五年來的點滴快樂時光。與會的駐波士頓經文處處長孫儉元、僑教中心主任潘昭榮分別稱讚優秀的北一女校友對社會社區的貢獻，期待疫後相見聚會。