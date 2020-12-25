我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

波士頓北一女校友會雲端交接 張冕接任會長

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓北一女校友會舉辦雲端會長交接活動，現任會長吳萍萍(上排左一)交棒2021年會長張冕(上排右二)。(會議截圖)
波士頓北一女校友會舉辦雲端會長交接活動，現任會長吳萍萍(上排左一)交棒2021年會長張冕(上排右二)。(會議截圖)

波士頓北一女校友會近日舉行新舊會長雲端交接活動，會長吳萍萍在網上交棒給新會長張冕；張冕宣布新年度幹事團隊成員：吳萍萍、李欣、龍熙平、林麗珠、林遊嵐、饒雨涵、李以蕙。

吳萍萍說，2020疫情年，校友會兩大年度活動夏季野餐和年會聚餐都取消，但在團隊合作協商下，響應僑教中心訂口罩活動，6月起作業，9月間發放，共訂了1萬850只口罩；雖無見面活動，但邀校友鄭慧玲夫婿張越騏、校友蔡夢儒、陳秀惠分別在網上舉辦Zumba和Nia活動，讓校友有機會嘗試他們的線上運動課程。

她呼籲未入會的校友歸隊，也勉勵校友支持全球校友會長發起的「北一女美基金會，上YouTube網上訂閱，協助母校籌款修復右蹟校舍光復樓。

新會長張冕表示，會繼續發揚和落實校友會聯誼、交流、互助的宗旨功能，今年將改Zelle電子支付方式收會費，活動上歡迎校友提建議。

雲端交接會中，與會校友唱校歌、見證新舊會長交接、團隊成員和歷任會長發言，大家並在網上觀看龍熙平製作的五分鐘波士頓校友會影片，回顧該會成立五年來的點滴快樂時光。與會的駐波士頓經文處處長孫儉元、僑教中心主任潘昭榮分別稱讚優秀的北一女校友對社會社區的貢獻，期待疫後相見聚會。

波士頓 雲端 疫情

上一則

水位下降 芝加哥湖灘漸「回歸」

下一則

抗疫「五力全開」 線上繼續播放

延伸閱讀

「廢棄口罩」變凳子 南韓男大生創意再利用

「廢棄口罩」變凳子 南韓男大生創意再利用
波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅

波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅
不敵疫情衝擊！波士頓海鮮餐館Legal Sea Foods易手

不敵疫情衝擊！波士頓海鮮餐館Legal Sea Foods易手
波士頓優學家長聯盟籲錄取透明公平

波士頓優學家長聯盟籲錄取透明公平
成軍後首次 北加政大校友合唱團線上獻唱

成軍後首次 北加政大校友合唱團線上獻唱
抗議波士頓重開學校 教師工會投學監不信任票

抗議波士頓重開學校 教師工會投學監不信任票

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票