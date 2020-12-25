波士頓防疫 推廣多語言疫苗信息、支持小商家

波士頓市府提供一系列小生意支持項目。(取自少數族裔媒體會議資料)

波士頓 公衛局代表近日在少數裔媒體會上宣布，計畫下月啟動多語言疫苗 信息推廣，讓民眾可從官方得到疫苗相關疑問解答和真實情況。因疫情趨嚴重，波士頓市已縮緊商業限制，市府也推出一系列支援項目。

波士頓公衛局長馬丁內斯(Marty Martinez)說，當前疫苗僅提供給醫院和醫護，預計對公眾開放要至少等到明年4月。但公眾獲得疫苗的事實和詳情非常重要。他了解社區部分居民對疫苗或醫學界整體不信任。

他說，波士頓公衛局計畫下個月開始疫苗教育 推廣，提供多語言信息，盡全力覆蓋所有社區。

對於無證移民是否有資格注射的問題，馬丁內斯說，州府的指南是所有住在麻州的人，無論身份背景，都可免費注射疫苗。

公衛局醫療官Jennifer Lo說，社區現存疫苗的不信任問題或錯誤信息傳播。公衛局正在了解情況，以便針對不同文化提供相對應的回應和資訊；公衛局還成立關注小組收集常見問題，尋找有效的宣導方式。

馬丁內斯說，從12月10日以來的一周，波士頓平均陽性率達7.1%，每日新增平均433例新冠病例，而一個月前不足200例；感恩節假期後，住院率、ICU床位使用率和急診訪問率等多項醫院指標都上升，目前全市剩15%ICU床位可用，而理想狀態是維持在20%以上。

他說，波士頓16日起進一步限制商業，是為了避免民眾不必要出行，來維持學校開放等必要活動的平衡方式。

市府小生意負責人烏土蓓（Natalia Urtubey）說，對違反商業限制者，波士頓監察服務局(ISD)、波士頓公衛局、波士頓執照委員會(BLB)和警局將視情節輕重，選擇提供技術支持和教育規範、書面警告、或一天至多500元罰款、舉辦執照規範違反聽證會等措施。

他說，重啟波士頓基金(Reopen Boston Fund)將提供1000元額外資金給所有符合資格小型商業業主，查詢可上網boston.gov/reopen-fund。其他支持項目還包括，小生意防護設備支持(PPE For Small Business)、支持波士頓餐館（Support Boston Restaurants）和商業重啟(Open Businesses)等。

小生意局還每周五上午9時至11時和下午2時至4時舉辦虛擬辦公時間。參與可上網bit.ly/smallbizofficehours。