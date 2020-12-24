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麻州移民拘留所暴動調查 州檢：獄警侵犯民權

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州檢察長辦公室調查今春布里斯托郡移民拘留所暴亂，發現獄警侵權。(美聯社)
麻州檢察長辦公室調查今春布里斯托郡移民拘留所暴亂，發現獄警侵權。(美聯社)

麻州檢察長希莉近日公布該辦公室對於今年5月發生在布里斯托郡(Bristol County)移民拘留所暴亂事件調查報告，直指獄警侵權後，布郡治安官(Sheriff)霍奇森(Thomas Hodgson)和希莉以發聲明互斥公開叫陣。

希莉辦公室的60頁調查報告指出，事件起因是拘留中心人員的新冠測試；當時拘留所有25名移民犯，其中被10名被指定要做測試；他們要求在拘留所，而不到已有多起確診病例的監獄做測試，被霍奇森拒絕；之後發生對抗，霍奇森和獄警使用胡椒噴霧、胡椒彈包、防暴盾牌和警犬。過量的胡椒噴劑導致兩名被拘留者因呼吸窘迫而住院，第三人需要施行心肺急救術救命，而且之後未被送醫，而是被隔離。

調查發現，治安官辦公室違法規定，沒有事先發出警告，或採取任何減降衝突的措施就使用武力；因為語言障礙，有些被拘留的移民無法理解獄警口頭指示。

希莉建議治安官辦公室立即採取改革措施，否則要提告；她也建議完全禁止治安官安置無證移民和參與聯邦移民執法。

共和黨籍的霍奇森迅速駁斥，斷然拒絕調查結果和建議；他指調查「出於政治動機」，「滿是毫無根據的指控和假設」，而且檢察長發表報告前沒有直接跟他交談。1997年以來擔任布郡治安官的霍奇森是熱情支持ICE執法者，2017年還建言提供囚犯勞動，到美墨邊界築牆。

希莉22日以措詞嚴厲的公開信指出，5月4日即聯繫霍奇森討論此事，次日即公開宣布調查行動；檢察長辦公室人員訪問13名治安官辦公室員工，與霍奇森的律師以視頻和文件溝通，並審查他的事件報告。她說，如果霍奇森到調查報告出爐才抱怨未受採訪，「如果您現在想提供其他信息，我們樂意在您方便時與您交流」。

上周四，美國公民自由聯盟(ACLU)麻州分部已提訴訟，請求薩弗克高等法院批准保留霍奇森辦公室保存的事件紀錄和視頻；上周五，麻州參議會委員會指出，霍奇森辦公室在事件發生次日拒絕參議員SoniaChang-Díaz進入該設施訪問不合法。

本周二，薩弗克地方檢察官羅林斯推文直指不需再寫信、請求，或民事求償，霍奇森和其獄警的行徑是刑事犯罪。

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