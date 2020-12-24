不忘家暴受害者 蔡申紀念椅啟用

蔡申之女為母親獻花。(紀念蔡申委員會提供)

為紀念勒星頓鎮家暴 事件受害者而建的「蔡申紀念椅」啓用儀式19日在勒鎮林肯公園樹林步道 旁舉行，蔡申之女及好友們在雪地歌唱「奇異恩典」聖詩、分享緬懷與追思，勒鎮代表和教會牧師勉勵祝福，確信逝者活在心中、公義終得伸張。

影片來源：紀念蔡申委員會提供

來自中國的蔡申去年5月30日死於家暴事件，友人發起和成立「紀念蔡申委員會」，在該鎮支持下，在她生前最愛去的林肯公園林間步道旁設置以她為名的紀念椅，意在永遠懷念、支持和諧家庭關係、關注精神健康、有效交流，並譴責和反對家庭暴力。

啟用儀式中，梁榕簡報蔡申紀念椅安置過程；宋偉做財務報告指出，此次共有115人捐款3107元，實際開支2960元，餘款將捐贈林肯公園管理處。

蔡申之女代表家人致謝，她說，母親離世後，常有「希望再抱抱媽媽」的心願，以後想念她時可以到紀念椅坐坐。

代表勒鎮出席的人文服務部門主任Melissa Interess說，蔡申之死為整個社區帶來很大的震撼與傷痛，任何有需要心理諮詢或家暴求助者可與該部門聯絡。

勒鎮華人 協會(CAAL)會長王華帶著蔡申捐贈給該會的手提袋與會，並引梭羅(Henry Thoreau）之語「直到深冬，才發覺心中長駐著無可征服的夏日」，表達蔡申雖去世一年半，心中感覺她從未離開的感受。

勒鎮華人排球隊代表王慰東回憶蔡申2018年春天加入球隊，帶來笑聲、專業、中醫知識幫助周遭人的往事，表達深切懷念。

波士頓華人聖經教會主任牧師潘儒達引用聖經「一粒麥子如果不落在地裡死去，它仍然是一粒；如果死了，就結出很多子粒來。」之語說，思念哀悼時，不要讓她徒然喪生，願社會重視家暴，保護受害人。

參與籌畫、主持儀式的程中珊說，選在蔡申生日次日啟用紀念椅，兩天前的大風雪雖增添許多困難人旦經過鏟雪、清理順利完成。儀式後有來賓向委員會致意，表示典禮莊嚴有意義，Amazing Grace詩歌深動人心，相信公義會早日到臨。