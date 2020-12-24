專騙老人 電子貨幣商認了參與63萬詐騙

麻州電子貨幣商對檢方參與詐騙、經手63萬現金的指控認罪。(記者唐嘉麗／攝影)

聯邦司法部波士頓檢察官辦公室表示，麻州 29歲男子奈維德(Austin Nedved)上周在聯邦法院認罪，承認他針對老年人詐騙 和洗錢逾60萬元。

據聯邦檢察官辦公室，奈維德經營一家公司，以現金買賣和促成比特幣 交易的生意；至少在2017-2019年間，他針對老年人，以提供援助、愛情、彩票等方式詐騙金錢。

檢方指出，一名自稱麻州富商「強納森」的詐騙嫌犯，在社交網上與一名麻州78歲的老太太談戀愛，兩人從未見面，但已論及婚嫁。2017年底，「強納森」宣稱自己的石油公司在海外出了事故，並有人傷亡；他急需大筆賠償金，並在此事未了前，回不了美國跟她結婚。「強納森」要求受害人聯絡奈維德用比特幣安排現金換幣交易來幫助他。

2018年6月，受害人在緬因州Kittery鎮的一個停車場給交給奈維德10萬元現金支票購買比特幣。檢方說，奈維德明知這是個騙局，卻參與詐騙，向「 強納森」收取交易佣金，之後又與同謀向受害人收取四萬元。

奈維德還參與彩券騙局，讓受害人相信匯寄一些現金或行政費用，就可以贏得彩券，或獲得可觀的政府撥款。

檢方指奈維德和同伙共經手逾63萬元這些歹徒騙取的現金，並轉換為比特幣，然後交給打算匯出的受害人，或直接轉給身分不明的詐騙方。

據檢方，協助和電匯欺詐罪最高可判處20年有期徒刑，三年有監控保釋，以及罰金25萬元，或總損益的兩倍金額，以較高者為準。洗錢罪可處最高20年監禁，三年監控保釋，最高50萬元罰款，或所涉金融交易資金的兩倍。

麻州伍斯特聯法院明年4月開庭審議；Boston.com報導，奈維德現正因另一椿已定罪的詐騙案在肯塔基州服刑。