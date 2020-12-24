麻州治安官抓無證客 民權人士要求法院禁止

民權律師組織代表28名納稅人要求麻州最高法院禁止各郡治安官與移民局簽約，逮捕拘留和移送無證移民。(美聯社)

麻州 28名納稅人本周委託民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)提告普里矛斯郡治安官(Plymouth County Sheriff) 麥唐納(Joseph McDonald Jr.)，要求麻州最高法院撤銷該郡與聯邦移民 暨海關執法局之間所簽訂，允許地方治安官辦公室識別、逮捕和運送無證移民的協議。

訴訟稱，各郡治安官職責在管理該郡監獄事務，麥唐納辦公室與ICE 達成的協議是非法的，因為它把州政府資源用在聯邦民事移民執法上；訴訟請求最高司法院發布禁止麥唐納和其他警長與ICE簽署此類協議的命令，停止將有限的麻州資源用在聯邦移民執法上；保護社區、停止種族主義、偏執和仇外心理的非法支出。

根據該協議，治安官辦公室指定官員接受聯邦移民執法方面的培訓與認證，並授權他們訊問在美國非法居住的被拘留者和嫌疑人。他們可提供逮捕令、驅逐令，收集證據並跨州移送移民至聯邦拘留中心。

民權律師組織表示，ICE與布里斯托郡(Bristol)和邦士特伯(Barnstable)郡的治安官也有類似協議，但此訴訟針對普里矛斯郡，是因其協議是唯一「可操作」(operational)的協議。

波士頓環球報報導，麥唐納辦公室拒絕置評。ICE波士頓辦公處主任李盎(Todd Lyons)表示與治安官辦公室的協議為公共安全提供重要支持；他發聲明說，這些執法人員了解這些協議在公共安全和增強社區安全方面的關鍵作用，由於密切協調，麻州更加安全。