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波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
波士頓華埠陳氏公園將展出牛年生肖藝術品。(取自綠道公園資料)
波士頓華埠陳氏公園將展出牛年生肖藝術品。(取自綠道公園資料)

波士頓綠道保護組織(Greenway Conservancy)12月23日宣布，本地藝術家李安迪(Andy Li，音譯)設計的公共藝術作品「牛群(The Herd)」將在華埠陳毓禮陳黃麗蓉伉儷公園(Auntie Kay and Uncle Frank Chin Park，後簡稱陳氏公園)展出，成為明年綠道公園的十二生肖藝術品。

據綠道公園資料，李安迪的「牛群」作品將以文字和纖維為基礎，展現出牛年的特色，突出生肖屬性和牛「堅持不懈」的精神。李安迪正在創作一系列藝術文字橫幅，每個橫幅都包含不同的勵志信息，如「有志者事竟成」的中英文雙語。

在一些神話故事中，牛是上天派來幫助人類對抗饑荒。牛年在人類非常困難時期到來，新的一年，牛將通過決心、誠實和耐心帶來希望。「牛群」作品的設想是為了在陳氏公園營造一個寧靜團結的環境，提醒我們像牛群一樣，團結面對眼前一切。

該作品將在農曆新年前的2月初安置到陳氏公園的鮮紅竹子上，並展出到2022年1月。當前展出的鼠年藝術品「一隻有耳朵和尾巴的老鼠(A Mouse with Ears and Tail)」展出到明年1月底撤下。

李安迪在波士頓華埠及周邊長大，2012年畢業於麻省藝術與設計學院(Massachusetts College of Art and Design)。

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