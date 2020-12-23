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MGB系統挨批疫苗分發混亂 「如老鼠搶食」

記者劉晨懿之／波士頓報導
Mass General Brigham系統有醫護人員質疑疫苗分配系統混亂和不公平。(記者劉晨懿之／攝影)
Mass General Brigham系統有醫護人員質疑疫苗分配系統混亂和不公平。(記者劉晨懿之／攝影)

麻州最大的醫院系統Mass General Brigham(MGB)為員工接種首批新冠疫苗數天後，部分醫護人員提出對分配系統混亂和不公平的擔憂；有醫生形容接種系統有如「老鼠搶食(rat race)」，基於「誠信」的分配讓一些直接接觸新冠患者的醫護沒有接種，而被其他人占據名額。

波士頓環球報，MGB疫苗預約系統上周因登陸者太多而當機；該集團在內部溝通中向近8萬名員工道歉；MGB應急準備醫療主任比丁格(Paul Biddinger)說，初期的問題不會推遲該機構計畫在1月8日前為最優先員工接種疫苗計畫，包括麻省總醫院(MGH)、布萊根婦女醫院及其他10家小型社區醫院的急診室、重症監護室、緊急護理和呼吸道疾病中心的一線醫護和其他支持人員。

他說，MGB上周只收到不到9000劑輝瑞疫苗，預計本周會收到Moderna公司的3萬多劑疫苗。

部分員工批評MGB的分配核心原則基於員工自我判斷是否符合資格，在預約系統中只需回答幾個問題就確認在第幾波接種，讓部分較少或從未接觸新冠患者的員工搶占優先接接種名額。

有名女醫生在推特上抱怨，先到先得的疫苗接種預約爭奪，明顯不利於那些上班時長更多者，完全可以預測這個系統註定要失敗；她說，無論是無知還是無能，這樣的系統設計都會加劇不公平。

比丁格回應，員工自我誠實判斷的機制有其必要，基於學術醫療中心的複雜性，要弄清楚員工在哪裡工作實際是比較複雜，MGB很多員工在不同醫院中輪換，擔任不同角色。

他說，領導層了解有人擔心那些不該在第一波接種者預約了，他們正在審查數據，以確定這種情況實際發生的頻率。一些員工已聯繫其辦公室，為過早報名道歉，稱他們對系統分配有誤解。今後該機構將用更明確的問題來幫助員工確定他們所屬的接種階段。

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