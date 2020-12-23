麻州一線醫護控未獲優先打疫苗 「院長、行政人員先接種」

繼麻州 多個醫院出現首批新冠疫苗 分配系統故障或運作緩慢後，另有多家醫院員工對分配安排不滿。波士頓 兒童醫院員工惱怒院長首批接種，而波士頓醫療中心一些治療新冠患者前線員工抱怨沒有被邀請去接種首批疫苗。

據波士頓環球報，醫院領導層將這些問題歸咎於早期疫苗供應有限，醫護人員需求巨大；輝瑞公司向麻州運送疫苗數量意外減少，加劇了短缺，但隨著Moderna公司新疫苗到來，供應量將增加，仍有望在2月底前為一線醫療工作者和長期護理機構院民注射疫苗。

波士頓醫療中心部分員工稱，管理者未優先考慮面臨最大感染風險員工，也就是每天與新冠患者接近者。

該院一名醫生匿名稱，一直有不接觸新冠患者的行政人員比他先打疫苗，十分不公平，那些背負著最大責任者卻被推到了隊伍後面。

該院發聲明稱，首批收到的疫苗數不足以為所有一線醫護接種；截至21日，該院已為逾千名員工接種疫苗；隨著Moderna疫苗的新分配，預計在未來兩周內能為剩餘的面向新冠患者的員工接種。

波士頓兒童醫院院長車切爾(Kevin Churchwell)上周三成為該院第二名接種疫苗者，引起部分員工不滿。

一名幫助注射麻醉劑、面臨新冠傳染風險的護士說，在沒有疫苗的時候，願意忍受一切；但現在有了，而院長是第二個注射者，彷彿給了他們「一個耳光」。

車切爾發聲明說，從研究中得知，只有不足半數的少數裔計畫接種新冠疫苗；作為醫學領域的非裔領導者，他認為公開接種疫苗、向醫院社區以外者傳達「疫苗是有效的」的信息很重要 。

麻州州長貝克21日稱，約有2.6萬麻州人已接受第一針新冠疫苗；近兩日將有超過10萬劑Moderna疫苗到達麻州，將運往約240家醫院和社區健康中心。